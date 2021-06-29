شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذا فيرج: ويندوز 11 يتضمن ميزة لتوفير عمر بطارية الكمبيوتر المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن نظام تشغيل (ويندوز 11) الذي أعلنت عنه شركة مايكروسوفت سوفت مؤخرا يتضمن ميزة معدل التحديث الديناميكي الجديدة التي تسهم في توفير عمر بطارية الكمبيوتر المحمول "اللاب توب".

وتسهم الميزة الجديدة أيضا في زيادة معدلات التحديث عند الحاجة إليها، حيث تتضمن أجهزة الكمبيوتر المحمولة حاليا شاشات عرض بمعدل تحديث 120 هرتز وأكثر.

وأوضح (ذا فيرج) أن الميزة ستجعل نظام تشغيل ويندوز يعمل بسلاسة أكبر عبر التمرير وعرض الرسوم المتحركة.

وحول الاختلافات عن نظام نتشغيل ويندوز 10، ذكر الموقع التقني أن النظام الستبق يتضمن فقط الاختيار ما بين 60 هرتز و 120 هرتز على جهاز الكمبيوتر المحمول كاختيار ثابت، في حين سيتم السماح عبر ويندوز 11 بضبط معدل التحديث ديناميكيًا.

وقالت آنا مارتا ، مديرة البرامج في فريق الرسومات في مايكروسوفت "هذا يعني أن Windows 11 سينتقل بسلاسة بين معدل تحديث أقل ومعدل تحديث أعلى بناءً على ما تفعله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك".