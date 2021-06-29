الأرصاد: استمرار الطقس الحار.. والعظمى بالقاهرة 38

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الثلاثاء نهارًا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس .

ويكون الطقس معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 - 25

الاسكندرية 32 - 24

وادى النطرون 35 - 24

طنطا 37 - 24

شبين الكوم 38 - 25

دمنهور 35 - 24

بلطيم 33 - 23

مطروح 30 - 23

السلوم 33 - 23

سيوة 39 - 23

بورسعيد 33 - 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 38 - 25

المنصورة 37 - 24

الاسماعيلية 39 - 24

السويس 38 - 24

العريش 34 - 25

رفح 34 - 24



رأس سدر 38 - 26

نخل 37 - 18

نويبع 39 - 28

طابا 36 - 22

كاترين 33 - 16

الطور 36 - 25

شرم الشيخ 40 - 29

الغردقة 39 - 28

مرسى علم 37 - 26

الفيوم 39 - 25

بنى سويف 39 - 25

المنيا 40 - 25

أسيوط 40 - 26

سوهاج 41 - 26

قنا 42 - 26

الأقصر 43 - 26

أسوان 44 - 27

ادفو 44 - 27

أبوسمبل 42 - 26

الوادى الجديد 42 - 24

شلاتين 37 - 26

ابو رماد 36 - 26

حلايب 35 - 27

رأس حدربة 34 - 27