سوفت بنك أوقفت إنتاج روبوتات Pepper

دبي - يزن راشد - تعيد شركة سوفت بنك SoftBank هيكلة أعمالها في مجال الروبوتات وقد أوقفت إنتاج روبوتها Pepper حيث قللت المجموعة من طموحاتها الصناعية، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

وتعتبر الروبوتات هي مجرد واحدة من العديد من الأنشطة التجارية التي استثمرت فيها الشركة اليابانية الكبيرة. ولكن من المحتمل أن ينتهي إنتاج Pepper بشكل دائم.

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وتوقف إنتاج الروبوت في العام الماضي. ومن المكلف إعادة إنتاجه. وتم بناء Pepper بواسطة فوكسكون في الصين، وكان من المفترض أن يساعد في سد النقص في العمالة. ولكنه كافح للعثور على قاعدة عملاء عالمية. وتم إنتاج 27 ألفًا فقط.

ويعكس هذا التراجع تلاشي خطة الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون لجعل سوفت بنك رائدة في صناعة الروبوتات، حيث تنتج آلات تشبه البشر يمكن أن تخدم العملاء وتجالس الأطفال.

وكجزء من تقليص النفقات، تخطط سوفت بنك لتسريح نحو نصف موظفيها في فرنسا البالغ عددهم 330 موظفًا في شهر سبتمبر.

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وتعتبر فرنسا الموطن الأصلي لجهود الروبوتات الخاصة بشركة سوفت بنك بعد استحواذها في عام 2012 على شركة الروبوتات الفرنسية Aldebaran.

وتم استبعاد نصف الموظفين من عمليات البيع الأصغر في الولايات المتحدة وبريطانيا، مع إعادة توزيع الموظفين في اليابان من أعمال الروبوتات.

وقال متحدث باسم سوفت بنك إن المفاوضات في فرنسا بشأن تسريح الموظفين مستمرة ولم يتم تحديد الأرقام النهائية. وأكد تسريح الموظفين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإعادة توزيع موظفي اليابان.

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سوفت بنك تعيد هيكلة أعمالها في مجال الروبوتات

قالت شركة الروبوتات الفرنسية في بيان إن سوفت بنك تواصل القيام باستثمارات كبيرة في الجيل القادم من الروبوتات لخدمة عملائنا وشركائنا.

وأطلقت سوفت بنك Pepper في عام 2014 وأصبح وجه التكتل لتجسد رؤية سون المتفائلة لمستقبل مدعوم بالتكنولوجيا أثناء قيامه ببناء عملياته الاستثمارية في الخارج.

وأضرت الاختلافات الثقافية بين الشركة الفرنسية وإدارة طوكيو بشأن تطوير الروبوت وتأثرت مبيعاته بوظائفه المحدودة وعدم موثوقيته.

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وحولت سوفت بنك، التي عززت مبيعات Pepper من خلال وضع الروبوت في متاجرها للهواتف المحمولة، تركيزها إلى منتجات مثل روبوت التنظيف Whiz. وتم تهميش الأعمال الفرنسية بشكل متزايد.

وكانت المجموعة تبيع الأصول بما في ذلك غالبية حصتها في شركة الروبوتات بوسطن ديناميكس حيث يركز سون بشكل أكبر على الاستثمار من خلال صندوق الرؤية.

ويصف الملياردير البالغ من العمر 63 عامًا شركة سوفت بنك بأنها مزود رأس المال لثورة المعلومات. وتحتفظ الشركة ببعض تقنيات الروبوتات والأتمتة، وتمتلك SB Logistics ولديها حصص في شركات الروبوتات Berkshire Gray و AutoStore.