فيسبوك أصبحت شركة بقيمة تريليون دولار

دبي - يزن راشد - أغلقت شركة فيسبوك فوق تريليون دولار من القيمة السوقية لأول مرة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة الآن 1.008 تريليون دولار وفقًا لبيانات Yahoo Finance.

ومن أبرز أقسامها منصة فيسبوك نفسها، جنبًا إلى جنب مع ماسنجر، بالإضافة إلى إنستاجرام وواتساب و Oculus.

وتعد شركة وسائل التواصل الاجتماعي خامس شركة أمريكية تحقق هذا الإنجاز. وتبعًا لذلك فقد انضمت إلى آبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت.

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وأغلقت أسهم الشركة على ارتفاع بنسبة 4.2 في المئة عند 355.64 دولار بعد صدور حكم قانوني مؤيد رفض شكوى ضد الاحتكار قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وائتلاف المدعين العامين للولاية.

وقال القاضي: إن لجنة التجارة الفيدرالية فشلت في الدفاع عن حقائق كافية لإثبات أن الشركة لديها قوة احتكارية في سوق خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية PSN.

وفي قائمة شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تجاوزت علامة التقييم البالغة تريليون دولار. تعد فيسبوك الوحيدة التي تم تأسيسها في العقد الأول من القرن الحالي، مما يجعلها الأحدث.

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وتستمد الشركة تقريبًا جميع إيراداتها من الإعلانات المخصصة التي تظهر لمستخدمي الشبكات الاجتماعية فيسبوك وإنستاجرام.

وتمتلك الشركة أيضًا نشاطًا تجاريًا مزدهرًا في مجال الأجهزة حيث تقوم ببناء منتجات مثل جهاز الاتصال عبر الفيديو، ونظارات الواقع الافتراضي Oculus والنظارات الذكية، التي من المقرر إطلاقها في وقت ما في عام 2021.

فيسبوك تزدهر

عقدت الشركة طرحها العام الأولي في شهر مايو 2012، حيث ظهرت لأول مرة بقيمة سوقية قدرها 104 مليارات دولار.

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وعانت الشركة من انخفاض هائل بنسبة 19 في المئة في عام 2018 بعد نشر أرقام مخيبة للآمال للإيرادات والمستخدمين للربع الثاني من ذلك العام.

وجاء هذا الانخفاض وسط عدد من الفضائح في ذلك العام، بما في ذلك تسرب البيانات والأخبار المزيفة.

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وكان أبرزها فضيحة Cambridge Analytica، حيث قامت شركة البيانات بالوصول بشكل غير صحيح إلى بيانات 87 مليون مستخدم فيسبوك واستخدمتها لاستهداف إعلانات دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وبالرغم من الفضائح، تمكنت فيسبوك من التعافي واستمرت في تنمية قاعدة مستخدميها وزيادة متوسط ​​إيراداتها بشكل مطرد لكل مستخدم. وارتفع سعر السهم الآن بأكثر من 90 في المئة منذ 27 يوليو 2018.