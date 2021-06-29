بطاريات AirTag من آبل يسهل على الأطفال الوصول إليها

دبي - يزن راشد - حذرت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية ACCC المشترين بإبقاء متتبعات AirTag من شركة آبل بعيدًا عن الأطفال الصغار، قائلة إنه من السهل جدًا إزالة البطارية التي يحتمل أن تكون خطرة من أجهزة تتبع المواقع الصغيرة.

ويحذر بيان لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية من أن بطاريات الليثيوم الصغيرة الخاصة بمتتبع AirTag يمكن أن تصيب الأطفال بشدة إذا تسربت أو علقت في حلق الطفل أو أنفه أو أذنه.

وتثير اللجنة مخاوف خاصة بشأن تصميم آبل الذي يجعل من السهل جدًا الوصول إلى هذه البطاريات.

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وتشعر لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية بالقلق من أن حجرة بطارية AirTag يمكن أن تكون في متناول الأطفال الصغار، وأن البطارية قابلة للإزالة بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك لا يتم تأمين غطاء حجرة بطارية AirTag دائمًا بشكل كامل عند الإغلاق، ويتم تشغيل صوت مميز عند إغلاق غطاء AirTag، مما يشير إلى أن الغطاء محكم عندما لا يكون كذلك.

ويتبع التحذير سحب سلسلة المتاجر الأسترالية الكبرى Officeworks أجهزة تتبع موقع آبل من البيع لنفس السبب. ويقال أيضًا أن جهة تنظيمية واحدة على الأقل في بلد آخر تقوم بفحص سلامة AirTag.

وأضافت آبل منذ ذلك الحين ملصق تحذير جديد إلى عبوة AirTag. وتنقل لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية عن آبل قولها: إن AirTag مصممة لتلبية المعايير الدولية لسلامة الأطفال. وصرحت الوكالة بأنها تناقش حاليًا قضايا السلامة مع آبل.

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بطاريات AirTag تثير المخاوف

تستخدم العديد من الأجهزة – بما في ذلك منافسي AirTag – بطاريات الزر. وتجعل بعض الشركات إزالتها أصعب. وتتطلب أجهزة تعقب Tile، على سبيل المثال، مشبك ورق أو مفك براغي دقيق لتبديل البطارية.

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وأدخلت أستراليا مؤخرًا قواعد أمان شاملة جديدة وأكثر صرامة للأجهزة التي تستخدم بطاريات الأزرار، وآبل ليست الشركة الوحيدة التي تخضع للتدقيق من لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية.

ويتم تشغيل AirTag بواسطة بطارية CR2032، وهي بطارية زر خلية ليثيوم شائعة تستخدم في الساعات والعديد من الأجهزة الصغيرة.

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ويتم نقل نحو 20 طفلاً أسبوعياً في أستراليا إلى غرفة الطوارئ بعد ابتلاعهم لهذه البطاريات. وفي السنوات الثماني الماضية، توفي ثلاثة من هؤلاء الأطفال، وأصيب 44 بجروح خطيرة.

وجاء في بيان لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية أنها تقيم ما إذا كانت هناك مشكلات تتعلق بسلامة بطارية الأزرار في أجهزة تتبع بلوتوث مماثلة، وأن الشركات التي لا تفي بالمعايير الجديدة يكون أمامها حتى شهر يونيو 2022 للامتثال.