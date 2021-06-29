شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس بيتكرون طريقة لربط الأقمار الصناعية معا في الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على شهادة براءة الاختراع لتكنولوجيا اقتراب الجهازين الفضائيين في مدار الأرض بغية صيانة الأقمار الصناعية في الفضاء، حيث جاء ذلك في تقرير نشره المعهد الفدرالي للملكية الصناعية.

وجاء في شهادة براءة الاختراع أن اختراع المؤسسة يعود إلى إدارة القمرين الصناعيين القائد والمنقاد باستخدام تكنولوجيا من شأنها أن تسهل تلك العملية إلى حد بعيد، وأشار التقرير إلى أن القمر الصناعي المنقاد يسير في المدار بمفرده. أما حركة القمر الصناعي القائد فيجب أن تتزامن معه. ولهذا الغرض تم تزويده بنظام الرصد والمستشعرات ووحدة معالجة المعلومات والتي تتضمن برمجياته مظهرا ثلاثي الأبعاد للقمر الصناعي المنقاد.

وفي حال عدم تطابق المظهر الحقيقي مع مظهر ثلاثي الأبعاد الافتراضي يتم تشغيل المحرك الذي يجعل القمر الصناعي القائد يدور ويلتحم نهاية المطاف مع القمر الصناعي المنقاد، وبين المهام التي ينفذها القمر الصناعي القائد جمع النفايات الفضائية وتزويد القمر الصناعي المنقاد بالوقود وإصلاح أجهزته وتغيير مداره وغيرها من المهام.