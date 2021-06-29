تكنولوجيا: شاومي تعمل على تطوير هاتف جديد بكاميرة 192 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تسريبات نشرت اليوم إلى تطوير شاومي لإصدار جديد من الهواتف الذكية بكاميرة رئيسية مميزة بدقة 192 ميجا بيكسل وتقنية دمج 6 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر.

كانت التسريبات السابقة قد أوضحت خطط شاومي لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، وفي تفاصيل جديدة نشرت عبر Digital Chat Station، كُشِف عن مواصفات الكاميرة بشكل أكثر دقة.

ويأتي المستشعر الرئيسي في هاتف شاومي المرتقب بدقة 192 ميجا بيكسل، كما يأتي بتقنية دمج البيكسل 6 في 1، على أن ينتج صور بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف تكبير بصري حتى 4 مرات، كما يدعم التكبير الرقمي بأعلى جودة من مرة إلى 4 مرات.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الهاتف يضم إصدار كوالكوم الجديد من رقاقات المعالج SM8450 وهو الإصدار الجديد لمعالج Snapdragon 888 الحالي، والذي قد يعرف بمعالج Snapdragon 895 ويأتي بأنوية Kryo 780، وكرت الشاشة الجديد Adreno 730، وSpectra 680، وأيضاً شريحة مودم X65 5G.

ولقد أوضحت صفحة DCS تفاصيل أكثر حول الهاتف الذي يتميز بتصميم منحني في الجانبين، ويضم ثقب للكاميرة الأمامية في الشاشة.

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