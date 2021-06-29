تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن هاتف Pixel 5a في حدث يعقد في أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير التي نشرت مؤخراً عن خطط جوجل لإطلاق إصداراها المتوسط Pixel 5a في حدث يعقد في شهر أغسطس.

قامت عملاق البحث جوجل بإلغاء خططها السابقة للإعلان الرسمي عن هاتف Pixel 5a وذلك كنتيجة لنقض الشرائح الذي تشهده الكثير من الشركات في الأسواق العالمية.

وفي تقرير نشر من بلومبرغ اليوم، كُشِف عن الموعد المتوقع لإطلاق هاتف Pixel 5a خلال شهر أغسطس، كما أكد التقرير على أن جوجل تخطط لكشف النقاب عن الهاتف وأيضاً إطلاقة للأسواق خلال شهر أغسطس.

ومن المتوقع وفقاً للتقرير أن يتم الكشف عن Pixel 5A في 3 من أغسطس، بينما ينطلق لمجموعة من الأسواق في 20 من أغسطس أيضاً.

ولقد أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن جوجل ستطلق هاتف Pixel 5A في عدد من الأسواق المحدودة والتي تشمل سوق الولايات المتحدة واليابان.

أيضاً أكد التقرير الأخير على أن الهاتف يأتي بترقية كبيرة عن الإصدار السابق Pixel 4a 5G، حيث يضم رقاقة معالج Snapdragon 765G التي قدمت في Pixel 5.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم شاشة OLED بحجم 6.2 إنش، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة، بينما تتميز الكاميرة الخلفية تتميز بتصميم مربع، وتضم فلاش LED.

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