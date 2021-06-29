شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز ميزة ستضمها كاميرا هاتف iPhone 13 Pro المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب إطلاق تشكيلة iPhone 13، يتم ظهور المزيد من المعلومات حول تشكيلة أيفون المقبلة عبر الإنترنت، حيث كشف المحلل الشهير Ming- Chi Kuo أن الطرازين المتميزين من تشكيلة iPhone 13 - من المحتمل أن يُطلق عليهما iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max - تم إعدادهما للحصول على كاميرا فائقة الاتساع تمت ترقيتها مع ضبط تلقائى للصورة.

ومقارنة بالنماذج الحالية التى توفر كاميرات عريضة بؤرية ثابتة، يجب أن تكون هذه ترقية كبيرة، ويجب أن تكون عدسة التركيز البؤرى التلقائى قادرة على التقاط صور أكثر وضوحًا ووضوحًا، بغض النظر عن مسافة الهدف من العدسة، وعلاوة على ذلك، يقال إن العدسة الواسعة للغاية فى iPhone 13 Pro تأتى مع ستة عناصر بدلاً من خمسة، وهو ما من المتوقع أن ينتج عنه صور ومقاطع فيديو أفضل.

وبينما من المتوقع أن تأتى الكاميرا ذات الزاوية الواسعة التى تمت ترقيتها إلى طرازات Pro فى الوقت الحالي، فمن المتوقع أيضًا أنه بحلول عام 2022، ستصل هذه الميزة إلى جميع طرازات iPhone.

iPhone 13: تاريخ الإطلاق المتوقع

أفاد تقرير حديث صادر عن PhoneArena أنه من المحتمل أن تطلق أبل سلسلة iPhone الجديدة فى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، وذلك استنادا إلى الملاحظة البحثية التى شاركها محلل Wedbush Dan Ives.

iPhone 13: الأسعار المتوقعة

زعم تقرير حديث صادر عن TrendForce أنه لن يكون هناك أى اختلاف كبير فى أسعار إطلاق iPhone 13 وتلك الخاصة بـ iPhone 12، وهذا يعنى أنه من المتوقع أيضًا أن يكون السعر الأولى لمجموعة iPhone 13 هو 699 دولارًا.