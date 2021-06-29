شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق نسخة جديدة من Time to Walk.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإطلاق إصدار جديد من برنامج تدريبات اللياقة البدنية Time to Walk، الذي يعتمد على مشاركة شخصيات شهيرة، خلال الأسبوع الحالي عبر تطبيق اللياقة البدنية لأجهزة أبل الذكية المعروف باسم أبل فيتنس بلس.

وأشار موقع سي نت دوت كوم التقني إلى أن أبل ستطلق الحلقات الجديدة من سلسلة برامج اللياقة البدنية المسموعة Time to Walk بداية من اليوم الاثنين، وكان الموسم الأول من هذه الحلقات والتي قدمها نجوم مثل دولي بارتون ودرايموند غرين نجم دوري كرة السلة الأمريكي إن.بي.أيه في أبريل الماضي.

يذكر أن خدمة فيتنس بلس تتيح للمستخدمين متابعة برامج تدريبات بدنية مقابل اشتراك شهري قدره 10 دولارات شهرياً، ويعتبر برنامج Time to Walk أحدث إصدار من هذه الخدمة وتشجع المستخدمين على المشي لمدة 30 دقيقة يومياً مع الاستماع إلى قصص أو موسيقى من مجموعة متنوعة من الشخصيات الشهيرة سواء أبطال رياضيون أو موسيقيون أو عارضات أزياء أو ممثلون.

ومن المنتظر أن يضم الموسم الجديد من Time to Walk الملاكم البريطاني الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد 2012 أنطوني جوشوا وبطلة ألعاب القوى الأمريكية جوان بنوا سامويلسون، والممثلتين جينا رودريجز وسينتيا إريفو والكاتب والممثل راندال بارك وستيفن فري وعدداً آخر من النجوم.