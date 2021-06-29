دبي - يزن راشد - أطلقت شركة مايكروسوفت أول إصدار لمعاينة ويندوز 11. ويمكن لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر تنزيل المعاينة (الإصدار 22000.51) في الوقت الحالي، التي تتضمن الوصول إلى قائمة ابدأ الجديدة وميزات المهام المتعددة ومتجر مايكروسوفت المعاد تجديده.

وعلى عكس التسريب السابق، تتميز هذه المعاينة الرسمية أيضًا بمستكشف ملفات محدث يستبدل الشريط بشريط أوامر لتبسيط إدارة الملفات أكثر.

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وتتوفر معظم التغييرات المرئية لنظام التشغيل ويندوز 11 التي كشفت عنها مايكروسوفت في الأسبوع الماضي في هذه المعاينة الأولية.

وتعد قائمة ابدأ الجديدة بواجهة المشغل المركزية جزء من هذا الإصدار، جنبًا إلى جنب مع الزوايا الدائرية في جميع أنحاء نظام التشغيل والتحسينات التي تم إجراؤها على مركز الإشعارات، والمزيد.

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وإذا كان حاسبك يحتوي على مقياس تسارع، فإن شاشة قفل ويندوز 11 تتضمن تأثير حركة اختلاف المنظر.

وتعد السمات الجديدة لنظام ويندوز 11 وتحسينات الوضع الداكن والفاتح أيضًا جزء من هذه المعاينة، جنبًا إلى جنب مع ميزة الأدوات المصغرة الجديدة.

وتم تصميم جميع السمات الجديدة مع وضع شريط المهام المركزي في الاعتبار، وقد قامت مايكروسوفت بربطها بأصوات جديدة في ويندوز 11 أثناء استخدامك لنظام التشغيل.

وهناك ميزتان من ميزات ويندوز 11 مفقودتان، وهما تكامل مايكروسوفت تيمز وتطبيقات أندرويد.

ولا يزال كلاهما قيد التطوير والاختبار بواسطة مايكروسوفت، ولكن من المفترض أن تظهران في إصدارات المعاينة اللاحقة.

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مايكروسوفت تصدر معاينة ويندوز 11

تتضمن معاينة ويندوز 11 هذه أيضًا ميزات Snap Groups و Snap Layouts الجديدة من مايكروسوفت لتحسين المهام المتعددة عبر مجموعة متنوعة من أحجام الشاشات.

وتعتمد ميزات Snap الجديدة هذه على الكثير من ميزات المهام المتعددة التي كانت موجودة في ويندوز لسنوات، ولكنها تجعل اكتشافها أسهل وأكثر فائدة – خاصة في الشاشات المتعددة.

وأصلحت مايكروسوفت أيضًا قسم الإعدادات في النظام. وتتضمن هذه المعاينة تغييرات تسهل التنقل والعثور على الإعدادات التي تحتاجها.

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وتحتوي الإعدادات الآن على لوحة تنقل يسرى موجودة طوال الوقت، مما يجعل التبديل بين الأقسام أسرع.

وأنشأت مايكروسوفت عناصر تحكم جديدة في الأعلى توفر وصولاً سريعًا إلى المعلومات أو الإعدادات ذات الصلة بكل قسم.

وإلى جانب معاينة ويندوز 11، أصدرت مايكروسوفت أيضًا معاينة لتحديث أوفيس لنظام التشغيل الجديد.

وتتضمن واجهة المستخدم المحدثة زوايا مستديرة في تطبيقات أوفيس وبعض التغييرات على كيفية عمل الوضعين الداكن والفاتح.