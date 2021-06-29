شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لانتاج كمبيوتر على شكل iPad .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدد من التقاير أن شركة "آبل" الأمريكية تخطط لإطلاق اجهزة كمبيوتر لوحية من ما يندرج تحت " iPad " كبيرة الحجم، وأوضحت مصادر لموقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أن "آبل" تنوي أن تجعل حواسيب "آيباد برو" بحجم 12.9 بوصة .

ومن المتوقع أن تطلق "آبل" حواسيب "آيباد" بشاشات يصل حجمها إلى لـ14.6 بوصة، ويُنتظر أن تطلق "آبل" حاسباتها اللوحية الجديدة من نوع "آيباد برو" عام 2022، وستكون بظهر زجاجي مدعوم بتقنية الشحن اللاسلكي.

ولم تكشف المصادر عن السعر المتوقع أن تطرح "آبل" به الكمبيوتر اللوحي الجديدة.

وعلي جانب اخر ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن شركة آبل بدأت في فصل مشتركي آبل تي في بلس عن الباقة المجانية، موضحة أنه مع بداية يوليو 2021 سيكون الأشخاص الذين يشترون منتجات آبل مؤهلين للحصول على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر فقط من Apple TV + ، بدلاً من عام.

وأشارت إلى أنه لن يتمكن الأشخاص الذين استفادوا من الإصدار التجريبي من الحصول عليها مرة أخرى، وخلال شهر يوليو أيضًا ستبدأ الشركة في إصدار فواتير المشتركين الأوائل الذين قاموا بتفعيل العرض الترويجي تلقائيًا مقابل الخدمة بعد الوصول إلى عروضها لمدة 21 شهرًا تقريبًا مجانًا.

ولطالما كانت الخدمة تتضمن ساعات أقل من الأفلام والتلفزيون مقارنة بخدمات البث الأخرى، وهو ما قد يكون سببًا لظهورها بسعر أقل، مقابل 8 دولارات شهريًا لـ Disney + أو 8.99 دولار لخطة Netflix القياسية.