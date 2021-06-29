شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تعلن عن إطلاق سوار HUAWEI Band 6 الأفضل في فئته بتقنية مراقبة مستويات الأكسجين في الدم طوال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعزيزاً لصدارتها في سوق الأجهزة القابلة للإرتداء، أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن بدء حملة الحجز المسبق لسوار HUAWEI Band 6، وذلك تلبية لطلب المستهلكين المتزايد من الأجهزة القابلة للارتداء، حيث يقدم السوار تجربة متميزة لمراقبة الصحة واللياقة البدنية في التصميم وعمر البطارية لتوفير تجربة تماثل الساعة الذكية بسعر أكثر ملاءمة لسوار ذكي. ويمكن للمستخدمين حجز السوار الذكي في مصر بدءًا من 28 يونيو 2021 بسعر 999 جنية عبر متاجر هواوي Experience Store والموزعين المعتمدين في مصر، والحصول على غطاء حماية الشاشة وخصم 90% على أوجه الساعة حتى نهاية شهر يوليو.

ولتقديم افضل قيمة مقابل سعر، ويركز سوار HUAWEI Band 6 على تقديم تجربة مستخدم متكاملة بخواص متطورة لتوفير المستخدمين بجهاز يقوم بدور المساعد الشخصي، حيث يضم ميزات المراقبة الصحية مثل تقنية Huawei TruSeenTM 4.0 لمتابعة معدل ضربات القلب، ومراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم. ويراقب السوار صحة المستخدمين ويصدر إنذارًا عندما يكون مستوى الأكسجين في الدم منخفضًا، مما يساعدهم على اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على سلامتهم. كما يوفر سوار HUAWEI Band 6 أيضًا مراقبة مستمرة وحقيقية ودقيقة لمعدل ضربات القلب والنوم والإجهاد. سينبه السوار المستخدم إذا كان معدل ضربات القلب مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا.

ويشتمل سوار HUAWEI Band 6 على شاشة عرض كاملة AMOLED FullView مقاس 1.47 بوصة مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 64%، مما يعني أنه يعرض المزيد من المعلومات مع الحفاظ على أناقته. وتوفر شاشة العرض الملونة للمستخدمين المزيد من الوضوح للمعلومات وتوفر بيانات التمارين والصحة في نسبة عرض أكثر سهولة في الاستخدام، فيمكن للمستخدمين التمرير بسهولة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين، تمامًا مثل استخدام شاشة لمس الهاتف الذكي.

وبفضل مجموعة شرائح عالية الكفاءة وتقنيات هواوي الذكية لتوفير الطاقة، يتيح سوار HUAWEI Band 6 مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب والنوم مع عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا للاستخدام دون انقطاع. علاوة على ذلك، يدعم سوار HUAWEI Band 6 الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي. يمكن لشحنة واحدة لمدة خمس دقائق أن تمنح يومين من الاستخدام.

وتوفر ميزات اللياقة البدنية في سوار HUAWEI Band 6 الذكي تجربة جديدة للمستخدمين، حيث يتضمن 96 وضعأ للتمرين، بينهم 11 وضعًا احترافيًا إضافياً مثل الركض الداخلي والخارجي، وركوب الدراجات، ونط الحبل، و85 وضعًا آخر مخصصًا، بما في ذلك اللياقة البدنية وألعاب الكرة وأنواع الرقص. ويعتمد سوار HUAWEI Band 6 على تقنية التدريبات الاحترافية HUAWEI TruSportTM الخاصة بهواوي لتحليل قدرات تمرين المستخدمين بعمق استنادًا إلى معلمات متعددة الأبعاد مثل بيانات تقلب معدل ضربات القلب وبيانات التمارين، لتزويدهم بالتقييم العلمي والاقتراحات حول قدرات التمارين.

بفضل عمر البطارية المذهل والتصميم خفيف الوزن، تم تصميم سوار HUAWEI Band 6 لتزويد المستخدمين بالميزات الأساسية والذكية لفترات طويلة من الوقت في سيناريوهات مختلفة مثل التعرف بذكاء على الأرقام غير المألوفة والتحكم في تشغيل الموسيقى ويأتي بخاصية التقاط الصور عن بُعد من الكاميرا على الهاتف الذكي.

لا يقوم سوار HUAWEI Band 6 بإعادة تعريف الشكل التقليدي للسوار الذكي فحسب، بل هو أيضًا المنتج القابل للارتداء الأكثر تنوعًا في السوق، مما يمنح المستخدمين طرق جديدة للعيش بأسلوب حياة صحي ونشط.

يمكن للمستخدمين حجز السوار الذكي HUAWEI Band 6 في مصر بدءًا من 28 يونيو 2021 بسعر 999 جنية عبر متاجر هواوي Experience Store والموزعين المعتمدين في مصر، والحصول على غطاء حماية الشاشة وخصم 90% على أوجه الساعة حتى نهاية شهر يوليو.



