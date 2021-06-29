تكنولوجيا: سامسونج تؤكد على دعم تحديثات الحماية لبعض الإصدارات حتى 5 سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري على خططها لدعم بعض من إصدارات الشركة المميزة بتحديثات الحماية لفترة تصل إلى 5 سنوات.

تحرص شركة سامسونج في السنوات الأخيرة على دفع تحديثات الحماية لإصدارات الشركة، واليوم تقدم ميزة جديدة لمستخدمي إصدارات الشركة المميزة، حيث أكدت الشركة على دعم عدد من الإصدارات بتحديثات الحماية للبرمجيات والتصحيحات على مدار 5 سنوات، إلا أن إعلان العملاق الكوري يكشف عن مشكلة أخرى.

تختص سامسونج بدفع تصحيحات الحماية والتصحيحات إصدارات enterprise من الشركة الطبعة الخاصة بالشركة من سلسلة هواتف Galaxy S20، وأيضاً سلسلة Galaxy S21، إلى جانب سلسلة Galaxy Note 20، وهاتف Galaxy XCover 5 إلى جانب Galaxy Tab Active 3.

بينما تقتصر تحديثات الحماية للإصدارات الأخرى على 4 سنوات فقط، وهي الأجهزة والهواتف التي قدمت من العملاق الكوري خلال 2019 أو السنوات السابقة.

وتعد إصدارات سامسونج من هواتف enterprise التي تختص بها الشركات، والتي يمكن أن يتم برمجتها وإدارة الواجهة فيها بإستخدام البرمجيات الخاصة لكل شركة، حيث ينم تخصيص الواجهة بالتطبيقات والبرامج الخاصة بكل شركة.

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