شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو موبايلك اتسرق.. 7 حاجات لازم تعملها لتحمى حساباتك البنكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى هاتفك الذكى على الكثير من المعلومات الشخصية بما فى ذلك تفاصيل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومحافظ الهاتف المحمول، إلا أنه مؤخرا أصبح اللصوص يسرقون الهواتف المحمولة للوصول إلى التفاصيل المصرفية والبيانات الشخصية الأخرى بدلاً من مجرد إعادة بيع جهازك لكسب المال بسرعة.

لذلك، بدلاً من مجرد القلق بشأن الهاتف الذكى الذى فقدته، يجب عليك الانتباه لتأمين أموالك من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت أيضًا، وإليك 7 أشياء يجب عليك فعلها على الفور للحفاظ على أموالك فى أمان عند سرقة هاتفك الذكى كما يلى:

- اتصل بشركة المحمول الخاصة بك وقم بحظر شريحة الهاتف على الفور:

قم بحظر بطاقة SIM على الفور، حتى لا يتمكن اللصوص من الوصول إلى OTPs للخدمات المالية أو الرسائل الشخصية الأخرى، وبالطبع، يمكنك الاستمرار فى استخدام نفس رقم الهاتف المحمول مع بطاقة SIM جديدة، لكن العملية الكاملة للحصول على بطاقة SIM جديدة لرقم هاتفك المحمول القديم قد تستغرق بعض الوقت، وهذه الفترة الزمنية حاسمة وقد يستغل اللصوص ذلك، لذلك، تأكد من القيام بذلك للبقاء بأمان.

- قم بحظر الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول:

فى اللحظة التى تفقد فيها هاتفك المحمول، اتصل بالبنك الذى تتعامل معه وقم بحظر الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإذا كان اللصوص قادرين على الوصول إلى حساباتك المصرفية، فيمكنهم بسهولة تحويل الأموال حيث سيستمرون فى الحصول على OTPs على هاتفك المحمول، وهذا مهم لأنه قد يستغرق بعض الوقت حتى يقوم مشغل الاتصالات الخاص بك بحظر بطاقة SIM الخاصة بك.

- قم بزيارة البنك شخصيًا وقم بتغيير رقم الهاتف المحمول المرتبط بحسابك المصرفي

يُنصح بعدم استخدام نفس رقم الهاتف للخدمات المصرفية بعد سرقة هاتفك، لذا قم بزيارة البنك الذى تتعامل معه شخصيًا لتغيير رقم الهاتف المحمول، وإعادة تعيين جميع كلمات المرور، وبعد ذلك فقط ابدأ فى استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مرة أخرى.

- قم بإلغاء تنشيط دفع UPI من حساباتك المصرفية المرتبطة على رقم الهاتف هذا

بعد حظر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، لا تنس إلغاء تنشيط UPI ومحافظ الهاتف المحمول الأخرى المرتبطة برقم الهاتف المحمول المحدد.

- قم بحظر الوصول إلى Paytm أو Google Pay أو محافظ الهاتف المحمول الأخرى

تواصل مع خدمة محفظة الهاتف المحمول المقدمة إما من خلال التطبيق أو عن طريق الاتصال بمكتب مساعدة تم التحقق منه لمنع الوصول إلى Paytm و Google Pay ومحافظ الهاتف المحمول الأخرى التى قد تكون مرتبطة برقم هاتفك.

- قم بحظر الوصول إلى حسابات الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكترونى والخدمات الأخرى عبر الإنترنت

يوصى بشدة بإلغاء تنشيط جميع معرف البريد الإلكترونى وحسابات الوسائط الاجتماعية المرتبطة برقم الهاتف المحمول المسروق فورًا عند سرقة هاتفك، ومن خلال القيام بذلك، لن يتمكن اللصوص من تنفيذ عمليات احتيال تستهدف أحبائك وأحبائك.

- قم بزيارة أقرب مركز شرطة وأبلغ عنه

بعد تأمين أموالك، قم بزيارة أقرب قسم شرطة وأبلغ عن الحادث، أيضًا، لا تنس أن تأخذ نسخة من البلاغ، حيث ستكون مطلوبة كدليل للبنوك أو شركات المحافظ الرقمية فى حالة قيام شخص ما بسرقة أموال من حسابك المصرفي.