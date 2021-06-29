شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. هكذا يمكنك أن تظهر "غير نشط" على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح فيس بوك لمستخدميه بإيقاف حالة نشاطهم بحيث يظهرون فى وضع عدم الاتصال حتى عندما يكونون متصلين بالإنترنت، ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عند استخدام فيس بوك فى عملك ولا تريد أن يشتت انتباه أصدقائك.

إليك كيفية إيقاف تشغيل حالة نشاطك على فيس بوك:

1. افتح تطبيق فيس بوك على هاتفك.

2. اضغط على 3 خطوط أفقية فى الزاوية اليمنى العليا.

3. قم بالتمرير لأسفل وانقر على الإعدادات والخصوصية> الإعدادات.

4. اضغط على الإعدادات وانتقل لأسفل حتى ترى خيار "الحالة النشطة" ثم اضغط عليها.

5. تبديل زر حالة النشاط "إيقاف".

ملاحظة: لإعادة تشغيل حالة نشاطك، اتبع نفس الخطوات وقم بتمكين حالة النشاط فى الخطوة الأخيرة.