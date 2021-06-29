شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محللون يكشفون سبب انخفاض بتكوين.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المحللون في بنك الاستثمار "جي بي مورجان" انخفاضًا في سعر البيتكوين إلى 25000 دولار، كما برز احتمال خفض التحفيز الطارئ، وسط التعافي من الوباء، كعقبة محتملة أمام معظم استثمارات المضاربة، بحسب ما نقلته سبوتنيك عن وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.

وتراجعت عملة بيتكوين إلى النصف من أعلى مستوى لها بالقرب من 65000 دولار، في أبريل، متأثرة بالتضييق على العملة المشفرة في الصين، ما أدى إلى تشديد الرقابة التنظيمية في أماكن أخرى، والمخاوف من أن الخوادم التي تدعم العملة الافتراضية تستهلك الكثير من الطاقة.

وقد يكون سبب الانخفاض في أسعار العملات المشفرة هو بيع أسهم صندوق بيتكوين "Grayscale Bitcoin Trust" بعد فترة حظر مدته ستة أشهر. ومازالت النظرة السلبية قائمة رغم أن السعر عاد إلى مستوى 34 ألف دولار بعد الانهيار إلى 28.8 ألف دولار.

وقال البنك في بيان: "على الرغم من الانتعاش هذا الأسبوع، لا نريد التخلي عن نظرتنا السلبية لأسواق البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام".

وأجرى المحللون في "جي بي مورجان" استبيانًا سابقًا ووجدوا أن بعض المستثمرين الناجحين يقارنون العملات الرقمية بـ "سم الفئران". بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المشاركون في السوق أن يقوم المنظمون بتشديد الإجراءات فيما يتعلق بوسائل الدفع البديلة.

ويكافح الاستراتيجيون لرؤية التحول في المستقبل بالنسبة لبيتكوين، حيث تحوم العملة الرقمية حول مستوى 30 ألف دولار.

التوقع على المدى القريب "صعب"، كتب فريق "مورجان أند شايس". فيما قال فريق "جي بي مورجان" إن بيانات بلوكشاين تشير إلى أن مبيعات العملات المشفرة الأخيرة تم إجراؤها لتغطية الخسائر.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 6% إلى 30296 دولارًا، يوم السبت، بعد انخفاضها بنسبة 8% تقريبًا يوم الجمعة. كما تعرضت العملات الأخرى للضغط، حيث انخفضت إيثر بأكثر من 5%. يرى بعض مراقبي الرسوم البيانية أن المستوى 30 ألف دولار هو مفتاح بيتكوين، حيث إن الانخفاض دونه قد يفتح الطريق للتراجع إلى 20000 دولار، وفقا لـ"بلومبيرج".