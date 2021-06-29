شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكبر مذنب تم اكتشافه على الإطلاق تبلغ كتلته النموذجية 1000 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُظهر هذا الرسم التوضيحي المذنب البعيد برناردينيلي-بيرنشتاين كما قد يبدو في النظام الشمسي الخارجي. يُقدَّر حجم مذنب برناردينيلي-بيرنشتاين بنحو 1000 مرة أكبر من مذنب نموذجي ، مما يجعله أكبر مذنب تم اكتشافه في العصر الحديث، لها مدار طويل للغاية، يسافر إلى الداخل من سحابة أورت البعيدة على مدى ملايين السنين، وهو أبعد مذنب يتم اكتشافه في مساره القادم وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

المذنب البعيد Bernardinelli-Bernstein كما قد يبدو في النظام الشمسي الخارجي. يُقدَّر حجم مذنب برناردينيلي-بيرنشتاين بنحو 1000 مرة أكبر من مذنب نموذجي، مما يجعله أكبر مذنب تم اكتشافه في العصر الحديث. لها مدار طويل للغاية، يسافر إلى الداخل من سحابة أورت البعيدة على مدى ملايين السنين، وهو أبعد مذنب يتم اكتشافه في مساره القادم.

المذنبات عبارة عن كرات جليدية تدور حول الشمس وتطلق الغازات عند اقترابها من الشمس، مما يمنحها ذيلًا مميزًا. يبلغ قطرها عادةً 6 أميال، لكن العلماء اكتشفوا مؤخرًا مذنبًا ضخمًا يبلغ قطره 10 أضعاف.

وأطلق عليه اسم المذنب برناردينيلي-بيرنشتاين على اسم مكتشفيه، بيدرو برناردينيلي وغاري بيرنشتاين من جامعة بنسلفانيا، لقد اكتشفوه أثناء البحث خلال ست سنوات من Dark Energy Survey ، وهو تعاون دولي لرسم خريطة لتوسع الكون.

يبلغ عرض المذنب ما بين 60 و 120 ميلًا وهو أكبر بحوالي 1000 مرة من مذنب نموذجي ، ويُعتقد أنه زائر من سحابة أورت البعيدة - وهي منطقة مفترضة من المذنبات بعيدة جدًا عن مدار بلوتو، يُحسب أن المذنب بدأ بعيدًا عن الشمس بمقدار 40 ألف مرة عن الأرض (قياس يسمى الوحدة الفلكية أو AU)، أي حوالي 3.7 تريليون ميل.

كان من الممكن تحديد هذا المذنب حتى على بعده الحالي البالغ 20 وحدة فلكية لأنه يعكس كمية كبيرة من ضوء الشمس نظرًا لحجمه الضخم، إنها تقترب من شمسنا، لكن لا تقلق فلن تقترب من أي مكان بالقرب من الأرض، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد مذنب وارد من مسافة بعيدة.

قال برنشتاين: "نتمتع بامتياز اكتشاف ربما أكبر مذنب رأيناه على الإطلاق - أو على الأقل أكبر من أي مذنب تمت دراسته جيدًا - واكتشفه مبكرًا بما يكفي ليشاهده الناس وهو يتطور مع اقترابه ويدفأ، "لم يزر النظام الشمسي منذ أكثر من 3 ملايين سنة."

وسيحصل علماء الفلك على رؤية أفضل للمذنب عندما يقترب من الشمس، مع اقتراب المذنبات من الشمس، يتم تسخينها ويبدأ جليدها في التبخر، لذا فهذه فرصة لمشاهدة المذنب وهو يتطور، سيصل المذنب إلى أقرب نقطة له في عام 2031 - عندما يصل إلى مسافة 11 وحدة فلكية من الشمس أو بعيدًا قليلاً عن زحل.