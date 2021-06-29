شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء يرقصون ببدلات الفضاء أثناء مهمة بمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى توماس بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية وشين كيمبرو من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أحدث سيرهما في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم الجمعة الماضية، حيث ركبا ثانيًا من ستة من صفائف الطاقة الشمسية الجديدة كجزء من العمل الجاري لتحديث المحطة، ولكن بدا الموقع وكأنه صالة ديسكو في الفضاء، لكن "رقصة" رائد الفضاء هذه هي في الواقع إجراء مهم قبل السير في الفضاء حسبما نقل موقع Digitartlends.

ولكن قبل مغادرة الجزء الداخلي من محطة الفضاء الدولية، بدا أن Pesquet و Kimbrough يؤديان رقصة صغيرة بينما كانا يرتديان بدلات الفضاء الخاصة بهما بالكامل.

في منشور على Facebook ، وصف Pesquet مازحًا التسلسل بأنه "رقصة السير في الفضاء" قبل تقديم شرح أكثر اكتمالاً للرقص المختصر.

قال رائد الفضاء الفرنسي: "لم نكن نرقص حقًا ، لكننا نطهر أجسادنا من النيتروجين". "نتنفس الأكسجين النقي وببطء يتم استبدال كل النيتروجين في أجسامنا بالأكسجين ، وهو أكثر أمانًا عند الانتقال من الضغط العالي (محطة الفضاء) إلى الضغط المنخفض (بدلة الفضاء). التمارين الخفيفة تجعلنا نتنفس كمية أكبر من الأكسجين وتتخلص من النيتروجين بشكل أسرع ".

وأضاف بيسكيه: "أيضا ، الرقص ممتع".

بالتفصيل في الإجراء ، توضح وكالة ناسا على موقعها على الإنترنت أن رواد الفضاء يرتدون بدلاتهم الفضائية قبل عدة ساعات من بدء السير في الفضاء مع ضغط البدلات ومليء بالأكسجين النقي.

وداخل بدلاتهم الفضائية، يتنفس رواد الفضاء الأكسجين لتخليص أجسامهم من النيتروجين الذي قد يؤدي إلى تكوين فقاعات غازية في مجرى الدم والأنسجة عند خروجهم من البؤرة.

ويمكن أن تتسبب فقاعات الغاز هذه في شعور رواد الفضاء بألم في أكتافهم وأكواعهم ومعصمهم وركبهم، وقالت ناسا إن هذا الألم يسمى الحصول على "الانحناءات" لأنه يؤثر على الأماكن التي ينحني فيها الجسم"، مضيفة ،" يمكن للغواصين أيضًا الحصول على الانحناءات ".

طريقة بديلة لرائد الفضاء لطرد النيتروجين هي قضاء فترة من الوقت في إحدى غرف معادلة الضغط للمحطة الفضائية، وهي المقصورة الواقعة بين الجزء الرئيسي من محطة الفضاء الدولية والفضاء. ثم يتم تقليل ضغط المقصورة في غرفة معادلة الضغط ، مما يتيح لرواد الفضاء تخليص أجسامهم بأمان من النيتروجين قبل الخروج من المحطة.