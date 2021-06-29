شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يستخدمون الأقمار الصناعية لتتبع البلاستيك الدقيق فى المحيطات من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل دعاة حماية البيئة على زيادة الوعي بالمشاكل التي تسببها اللدائن الدقيقة في المحيطات - قطع صغيرة من البلاستيك يمكن أن تضر بالحيوانات البحرية وتضر بالنظم البيئية، ولكن من الصعب تحديد مدى انتشار المشكلة ، حيث يصعب تتبع كل أنواع البلاستيك في المحيط وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ويستخدم الباحثون قمرًا صناعيًا تابعًا لوكالة ناسا لتتبع كيفية تحرك المواد البلاستيكية في جميع أنحاء المحيط. نظام Cyclone Global Navigation Satellite System (CYGNSS) عبارة عن مجموعة من ثمانية أقمار صناعية صغيرة كانت كما يوحي الاسم مصممة لتتبع الأعاصير وفهم تكوين العواصف.

لكن الباحثين في جامعة ميشيجان أدركوا أن بإمكانهم استخدام البيانات من نظام الأقمار الصناعية لتتبع المواد البلاستيكية الدقيقة على نطاق عالمي وللتكبير في مناطق محددة للحصول على بيانات عالية الدقة.

قال كبير الباحثين كريس روف: "ما زلنا في وقت مبكر من عملية البحث، لكنني آمل أن يكون هذا جزءًا من تغيير جوهري في كيفية تتبع وإدارة التلوث البلاستيكي الدقيق".

كانت الأقمار الصناعية تقيس بالفعل خشونة سطح المحيط كجزء من مهمة مراقبة الأعاصير. أدرك روف وزملاؤه أنه يمكنهم أخذ هذه البيانات الموجودة وتحديد المناطق التي تبدو أكثر سلاسة مما ينبغي، بالنظر إلى سرعة الرياح. يرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بوجود البلاستيك الدقيق مما يتيح لهم تتبع هذه المشكلة على مستوى العالم.

قال روف: "كنا نأخذ قياسات الرادار هذه لخشونة السطح ونستخدمها لقياس سرعة الرياح، وعرفنا أن وجود أشياء في الماء يغير استجابتها للبيئة". "لذا خطرت لي فكرة القيام بالأمر برمته إلى الوراء، باستخدام التغييرات في الاستجابة للتنبؤ بوجود الأشياء في الماء."

تظهر النتائج أن تركيز المواد البلاستيكية الدقيقة يتغير مع المواسم، ويتقارب في أماكن مثل رقعة القمامة الكبرى في المحيط الهادئ، ووجدوا أيضًا تركيزًا عاليًا من المواد البلاستيكية الدقيقة عند مصب نهر اليانجتسي، أطول نهر في آسيا، كان يُعتقد سابقًا أن هذه المنطقة هي المصدر الأساسي للجسيمات البلاستيكية الدقيقة، لكن هذا الدليل الجديد يوضح المشكلة.

قال روف: "الشك في مصدر التلوث باللدائن الدقيقة شيء، لكن رؤية حدوثه شيء آخر"، "كانت بيانات اللدائن الدقيقة التي كانت متوفرة في الماضي متفرقة للغاية، فقط لقطات موجزة لا يمكن تكرارها."