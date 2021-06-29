آبل تريد منك إبعاد هذه المنتجات عن أجهزتك الطبية

دبي - يزن راشد - وسعت شركة آبل توجيهها بشأن التداخل المغناطيسي المحتمل لأجهزتها مع الأجهزة الطبية.
وأصدرت تبعًا لذلك قائمة طويلة ومفصلة من المنتجات التي تقول إنه يجب الاحتفاظ بها على مسافة آمنة من الأجهزة الطبية.
وفي مقال دعم، أقرت آبل أنه في ظل ظروف معينة، قد تتداخل المغناطيسات والمجالات الكهرومغناطيسية مع الأجهزة الطبية.
علاوة على ذلك قالت إن أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة قد تحتوي على مستشعرات تستجيب للمغناطيس عندما تكون على اتصال وثيق.
وكان تأثير منتجات الشركة في الأجهزة الطبية نقطة اهتمام في الأشهر الأخيرة ودفعها ذلك إلى إجراء بحث حول هذا الموضوع.
وأضافت آبل: لتجنب أي تفاعلات محتملة مع هذه الأنواع من الأجهزة الطبية، احتفظ بمنتجك بعيدًا عن جهازك الطبي (بمسافة تزيد عن 6 إنشات أو 15 سنتمتر أو أبعد من 12 إنشًا أو 30 سنتمتر في حالة الشحن لاسلكيًا). واستشر طبيبك والشركة المصنعة لجهازك للحصول على إرشادات محددة.
وأوضح باحثون في معهد هنري فورد للقلب والأوعية الدموية في شهر يناير أنهم وضعوا iPhone 12 فوق قلب مريض مع جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان المزروع من شركة مدترونيك
وأفادوا أنه تم تعليق عمليات الجهاز في كل مرة. وبينما أجريت الدراسة على مريض واحد، فقد أثارت أسئلة مهمة.
وفي الآونة الأخيرة، فحصت دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية تأثير iPhone 12 Pro Max في نطاق أوسع مع أجهزة مختلفة. ووجدت مثال ذلك أن العديد من هؤلاء الذين تم اختبارهم لديهم حساسية مغناطيسية.
وأضافت شركة آبل في مقالة الدعم أنه إذا اشتبه أحد الأشخاص في أن منتجها يتداخل مع أجهزته الطبية، فيجب عليه أولًا التوقف عن استخدام الجهاز على الفور وثانياً التشاور مع الطبيب والشركة المصنعة للجهاز الطبي.
وهذه هي القائمة التفصيلية لمنتجات آبل، التي تحتوي على مغناطيسات، التي تقول الشركة إنه يجب أن تبقى على مسافة آمنة من جهازك الطبي:
AirPods
- AirPods وحافظة الشحن
- AirPods-Pro وحافظة الشحن اللاسلكي
- AirPods-Max و Smart Case
- AirPods وحافظة الشحن اللاسلكي
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Apple Watch وملحقاتها
- Apple Watch
- أحزمة Apple Watch مع مغناطيس
- ملحقات الشحن المغناطيسي لساعة Apple Watch
HomePod
- HomePod
- HomePod-mini
آيباد وملحقاته
- آيباد
- iPad Air
- آيباد ميني
- Smart Covers و Smart Folios
- آيباد برو
- iPad Smart Keyboard و Smart Keyboard Folio
- Magic Keyboard لجهاز آيباد
ملحقات آيفون و MagSafe
- نماذج iPhone 12
- ملحقات MagSafe
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ماك وملحقاته
- ماك ميني
- شاشة Pro Display XDR
- ماك برو
- MacBook Air
- ماك بوك برو
- iMac
Beats من آبل
- Beats Flex
- PowerBeats Pro
- Beats X
- UrBeats3
ومع ذلك، فهذه ليست منتجات آبل الوحيدة التي تحتوي على مغناطيس. وقالت الشركة إن بعض منتجاتها الأخرى تحتوي على مغناطيس، ولكن من غير المحتمل أن تتداخل مع الأجهزة الطبية.
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علاوة على ذلك يمكن للمستخدمين معرفة المزيد من المعلومات حول هذه المنتجات الأخرى في أدلة مستخدم آبل لمنتجاتها.
ولم تقدم آبل إشارة محددة إلى تشكيلة iPhone 12. وذلك بعد أن قالت في شهر يناير: تحتوي تشكيلة iPhone 12 على عدد أكبر من المغناطيسات، إلا أنه من غير المتوقع أن تشكل خطرًا أكبر للتداخل المغناطيسي مع الأجهزة الطبية مقارنة بالنماذج السابقة.
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بالإضافة إلى ذلك فمن المعروف أن العديد من الأجهزة، من أجهزة الراديو وسماعات الرأس إلى فيتبيت تسبب تداخلًا مغناطيسيًا.
وتقر إدارة الغذاء والدواء أيضًا بذلك وتنصح الأشخاص بالاحتفاظ ببعض الأجهزة الإلكترونية على بعد ست إنشات على الأقل من الأجهزة الطبية المزروعة.
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