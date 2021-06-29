شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل خطة روسيا والصين لإنشاء محطة قمرية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
وضمت خارطة الطريق البرنامجيْن القمريين الروسي والصيني بدءا من بعثة تشان – 4" القمرية عام 2018 التي لا يزال الروفر التابع لها يعمل على سطح القمر، أما البرنامج الروسي فيقضي في مرحلته الأولى لغاية عام 2025 بأن تطلق إلى القمر 4 مسابير وهي "لونا – 24" الذي يتوقع أن يطلق نهاية العام الجاري، "لونا – 25"، "لونا – 26"، "لونا – 27".
فيما يتعلق بالجانب الصيني تولى أيضا تحقيق 4 بعثات قمرية لغاية عام 2025، ويتوقع أن تستخدم روسيا لإطلاق تلك المسابير صاروخ "سويوز – 2"، أما الجانب الصيني فسيستخدم صاروخ CZ-5، وستتحقق المرحلة الثانية لخارطة الطريق في أعوام 2025 – 2030 حيث يلتزم الجانبان أن يطلقا إلى القمر مسبارين ثقيلين بصاروخ "أنغارا" الثقيل الروسي وصاروخ Heavy Rocket الصيني.
وستبدأ المرحلة الثالثة عام 2030 بإطلاق 5 منصات فضائية من شأنها تشكيل أساس للمحطة القمرية الأوتوماتيكية الروسية الصينية المشتركة، ولا يستبعد الجانبان ربط المشروع برحلات فضائية مأهولة إلى القمر.