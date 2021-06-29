آلة تتنبأ باحتمال إصابة الإنسان بالخرف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

الخرف هو مرض تتضرر فيه الوظائف الادراكية (القدرة على التفكير) والعقلية (الوظائف العاطفية والسلوكية)، ويمس بشكل تدريجي بالذاكرة، بالقدرة على التفكير، بالالمام من حيث الزمان والمكان، وبالقدرة على تشخيص الأشخاص والأشياء. عقب ذلك يطرأ انخفاض تدريجي أيضاً على القدرة للقيام بأعمال يومية وعلى التواصل مع المحيط.

في هذا المجال، طوّر فريق من الباحثين الكنديين أداة جديدة يمكنها التنبؤ باحتمالات إصابة الإنسان بالخرف مع التقدم في العمر.

بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية، يقول الباحثون، من مستشفى وجامعة أوتاوا، إن الآلة المبتكرة يمكن أن تساعد الأشخاص في مرحلة عمرية أكبر من 55 عامًا في الاستعداد لمواجهة تلك الاحتمالات بأخذ الاحتياطات اللازمة.

أوضح الباحثون أنه لا يوجد علاج محدد لحالات الخرف بين كبار السن حتى الآن، لكن من الثابت أن ثلث المصابين بهذه الحالة كان من الممكن أن يتم تأخير أو وقف ظهور المرض لديهم عن طريق تغيير نمط حياتهم.

يمكن أن تساعد الآلة الحاسبة الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر، على فهم أفضل لصحة عقولهم وكيفية تقليل مخاطر الإصابة بالخرف على مدى السنوات الخمس المقبلة، وليس في المستقبل بشكل عام.

يقول فريق الباحثين إنه تم تطوير الأداة الجديدة بناءً على مسح شمل 75000 شخص في أونتاريو بكندا. تشمل حسابات الأداة الجديدة، التي تسمى DemPoRT، مجموعة واسعة من المشكلات المتعلقة بفقدان الذاكرة وتدهور القدرة على التفكير، إلى جانب كيفية إبطاء ظهور المرض من خلال منح الأشخاص فرصة لتغيير نمط حياتهم وتقليل عوامل الخطر.

يقول الباحثون إن خطر الإصابة بالخرف يمكن تعويضه من خلال النشاط البدني والأكل الصحي والإقلاع عن التدخين والمواظبة على تناول علاجات مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.