شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبطأ من الطائرات.. كم تبلغ سرعة دوران الأرض حول محورها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن كوكب الأرض يتحرك باستمرار، فخلال دورانها حول الشمس، تدور الأرض أيضًا حول محورها، مثل كرة السلة على طرف إصبع اللاعب، وهو ما يجعلنا نتساءل عن مدى سرعة دوران الأرض سواء حول الشمس أو حول محورها.

وبحسب موقع livescience العلمي، فتدور الأرض حول محورها مرة واحدة كل 24 ساعة، أو، على وجه الدقة، كل 23 ساعة و56 دقيقة و4 ثواني، فيما يبلغ محيط الكوكب 24898 ميلا "40.070 كيلومترا"، لذلك عندما تقسم المسافة على الوقت، فهذا يعنى أن الكوكب يدور بسرعة "1670 كم / ساعة"، وهو أبطأ من سرعة بعض الطائرات التى تتجاوز سرعتها سرعة الصوت.

كما تدور الأرض حول الشمس بسرعة تصل إلى 110 ألف كم / ساعة، وذلك وفقا لـ Ask an Astronomer، وهى مدونة يديرها علماء الفلك فى جامعة كورنيل فى إيثاكا بنيويورك، وتستغرق الأرض نحو 365 يوما لإكمال مدار واحد حول الشمس، فى مدار بيضاوى الشكل.

ولحساب مسافة الأرض حول الشمس، كل ما يحتاجه العلماء هو تحديد محيط الدائرة، ونعلم أن الأرض، فى المتوسط، على بعد نحو"149.6 مليون كيلومتر" من الشمس، كما نعلم أنها تتحرك فى مسار دائرى بشكل عام "إنها فى الواقع أكثر بيضاوية، ولكن من الأسهل القيام بهذه المعادلة باستخدام دائرة" وتلك المسافة بين الشمس والأرض هى نصف قطر الدائرة.

وللحصول على محيط تلك الدائرة، تكون المعادلة 2×π× نصف القطر، أو 2×3.14×93 مليون ميل، وبمجرد حساب المحيط "المسافة التى تقطعها الأرض حول الشمس فى مدار واحد"، يمكن تحديد سرعتها المدارية.

وقالت كاتى ماك، عالمة الفيزياء الفلكية النظرية بجامعة ولاية كارولينا الشمالية، إن العلماء يعرفون أن مجرة ​​درب التبانة تدور حول مركز المجرة ​​بناء على ملاحظات النجوم الأخرى، وإذا بدت النجوم البعيدة جدا وكأنها تتحرك، فذلك لأن النظام الشمسى يتحرك مقارنة بالموقع النسبى لتلك النجوم البعيدة.

ولتطبيق هذا المفهوم إلى الأرض، قالت ماك: "إذا بدأت المشي، يمكننى أن أقول إننى أتحرك لأن المبانى التى مررت بها تبدو وكأنها تتحرك من الأمام إلى الخلف، وإذا نظرت إلى شيء أبعد، مثل جبل فى الأفق، فإنه يتحرك أبطأ قليلا لأنه أبعد من المباني، لكنه لا يزال يتحرك بالنسبة لموقعها".

ومن خلال دراسة حركات النجوم الأخرى بالنسبة للشمس، قرر العلماء أن النظام الشمسى يدور حول مركز مجرة ​​درب التبانة بسرعة 447 ألف ميل فى الساعة "720 ألف كم / ساعة".