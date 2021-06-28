إدارة علامات التبويب في متصفح جوجل كروم

دبي - يزن راشد - طرحت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لإصدار متصفح جوجل كروم لنظام التشغيل أندرويد الذي يقدم واجهة جديدة لإدارة علامات التبويب.

وبدلاً من تخطيط علامة التبويب العمودي، يمكنك الآن فرز علامات التبويب بطريقة عرض الشبكة كلما فتحت رابطًا.

إدارة علامات التبويب في جوجل كروم

افتح متصفح جوجل كروم في هاتف أندرويد.

في شريط العنوان اكتب :chrome://flags/#enable-tab-grid-layout ومن ثم اضغط على زر الإدخال.

يظهر لك خيار Tab Grid Layout مظللًا باللون الأصفر.

اضغط على زر السهم الذي بجوار الخيار السابق.

في القائمة المنسدلة التي تظهر لك، حدد خيار تعطيل.

اضغط على زر إعادة التشغيل في أسفل الصفحة لإعادة تشغيل جوجل كروم.

بعد إعادة تشغيل المتصفح، يجب أن ترى التخطيط الجديد لعلامات التبويب العمودية في المتصفح.

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وإذا لم يظهر لك التخطيط الجديد لعلامات التبويب، فحاول إعادة تحميل متصفح جوجل كروم مرة أخرى.

وفي حال كنت معتادًا على إدارة علامة التبويب الحالية في جوجل كروم ولا تريد التبديل، فيمكنك تعطيل الميزة باستخدام الخطوات الموضحة سابقًا.

وبالإضافة إلى تخطيط علامات التبويب الجديدة في متصفح جوجل كروم، نقلت الشركة أيضًا شريط علامات التبويب إلى الأسفل.

ويسهل الشريط التبديل بين علامات التبويب، وكلما فتحت رابطًا، ترى أيقونة الموقع تظهر في الشريط السفلي.

ويتم تظليل علامة التبويب مع ظهور زر (X) يتيح لك إغلاق علامة التبويب هذه.

ويعد شريط علامات التبويب في الأسفل إضافة مفيدة، وهي ميزة كانت مطلوبة في إصدار الهاتف المحمول منذ فترة طويلة. وذلك أنها تجعل إدارة علامات التبويب سهلة عبر الهاتف الذكي.

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ميزات إضافية

بالإضافة إلى ذلك بدأت جوجل في شهر أبريل الماضي بطرح ميزة جديدة لبعض المستخدمين في متصفح كروم لنظام أندرويد لتتبع الأسعار لتنبيهك بشأن انخفاض الأسعار.

ويأتي ذلك بعد أن أوقفت جوجل تطبيق التسوق عبر نظام أندرويد في وقت سابق لاستبداله بتطبيق الويب.

وبمجرد تنشيط الميزة، يراقب متصفح كروم علامات التبويب المفتوحة الخاصة بك بحثًا عن أي انخفاض في الأسعار، ويرسل إليك إشعارًا إذا حدث أي شيء.

ويمكن أن تكون الميزة مفيدة لوظائف تطبيق أندرويد، ولكنها غير متوافقة مع إضافات تتبع الأسعار مثل Keepa المتوفرة لنسخة سطح المكتب من المتصفح.

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