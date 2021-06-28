أسرع الدراجات الكهربائية في العالم لديها منافس جديد

دبي - يزن راشد - تقدم الدراجات النارية الكهربائية الآن بديلاً عمليًا لنظيراتها من محركات الاحتراق الداخلي بفضل نماذج الشحن السريع التي تتميز بما يصل إلى 320 كيلومتر من المدى.

ولكن شركة بريطانية غير معروفة تريد جعل الدراجات الكهربائية المستقبلية أسرع بكثير.

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وللوصول إلى الهدف، صممت White Motorcycle Concepts نموذجًا أوليًا فريدًا تدعي أنه يمكن أن يحطم الرقم القياسي لسرعة الأرض.

وبعد عامين من التطوير، كشفت الشركة عن الدراجة النارية الكهربائية الثنائية الدفع والموجهة هيدروليكيًا.

وقاد حامل الرقم القياسي الحالي، بطل العالم السابق ماكس بياجي، أسرع دراجة نارية كهربائية في العالم Voxan Wattman بسرعة قصوى تبلغ 408 كيلومتر في الساعة عبر مسارين في اتجاهين متعاكسين على مسافة ميل طيران بمتوسط سرعة 367 كيلومتر في الساعة.

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وكما يوحي اسم النموذج الأولي WMC250EV، يمكن أن يفوز على تلك السرعة بهامش كبير.

وتتميز الدراجة بفتحة تمتد من الأمام إلى الخلف. ونظام مجاري الهواء هذا، الذي يطلق عليه اسم V-Air، يجعلها “الدراجة النارية الأكثر كفاءة في الديناميكيات الهوائية في العالم، وفقًا لما ذكره صانعها.

ومن خلال دفع الهواء عبر منتصف الدراجة بدلاً من حولها، يقلل WMC250EV السحب بنسبة تصل إلى 70 في المئة – بحسب الأرقام التي تم اختبارها في منشأة Horiba MIRA في المملكة المتحدة.

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الدراجات النارية الكهربائية

توجد مجموعة الدفع الكهربائية وحزم البطارية في النصف السفلي. كما أن النموذج الأولي يستخدم نظام تعليق مزدوج الذراع.

ويتم تشغيل العجلة الخلفية بسلسلة بواسطة محركين كهربائيين بقوة 30 كيلو واط. بينما يعمل اثنان بقوة 20 كيلو واط على تشغيل العجلة الأمامية. ويولدون معًا ما مجموعه 100 كيلو واط، أو 134 حصانًا.

ويتم تشغيل الدراجة بواسطة بطارية ليثيوم أيون بقدرة 15 كيلو واط. وتصنع معظم المكونات إما من الكربون أو الألومنيوم.

وبالرغم من أن الخطة تهدف إلى جلب التكنولوجيا إلى الجماهير، ولكن هذا المفهوم المحدد مصمم بالكامل لراكبه، روب وايت.

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وكان وايت أحد المخضرمين في رياضة السيارات مع فترات في Formula One و Le Mans Prototype و V8 supercar و World Endurance Championship. وقد تم مسح صورته الظلية بالليزر من أجل بناء هيكل الدراجة.

ويتم الآن اختبار هذه التقنية من خلال محاولة الوصول إلى الرقم القياسي للدراجات النارية الكهربائية البريطانية شبه الانسيابية في وقت لاحق من هذا العام. ويليه الرقم القياسي العالمي في عام 2022.

ويعتقد وايت أنه يمكن تحقيق سرعة تزيد عن 400 كيلومتر في الساعة عبر الدراجة التي تزن 300 كيلوجرام. وتتميز بالمظهر الديناميكي الهوائي.