ارتفاع بيتكوين مع حظر بريطانيا لمنصة Binance

دبي - يزن راشد - تجاهلت سوق العملات المشفرة أخبار حظر هيئة الرقابة المالية البريطانية لمنصة Binance، وهي واحدة من أكبر بورصات عملة بيتكوين في العالم من العمل في البلاد.

وأمرت هيئة السلوك المالي شركة Binance Markets بإزالة جميع الإعلانات والعروض الترويجية المالية بحلول يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو.

وفي واحدة من أهم التحركات التي اتخذتها جهة تنظيمية حتى الآن، قالت هيئة السلوك المالي إن الشركة يجب ألا تقوم بأي أنشطة منظمة في بريطانيا دون موافقة مسبقة.

ويطلب الآن من Binance، التي أسسها المطور الكندي الصيني تشانغبنغ تشاو، أن توضح عبر موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي أنه لم يعد مسموحًا لها بالعمل في المملكة المتحدة.

اقرأ أيضًا: منتجات آبل الخمسة الأكثر ربحية

وعلى الرغم من الحظر، ارتفعت عملة بيتكوين بأكثر من 5 في المئة اليوم الإثنين لتصل إلى 35017 دولار، على الرغم من أنها لا تزال أقل مما كانت عليه في بداية الشهر بعد حملة الصين الأخيرة على معدني بيتكوين.

كما ارتفع سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً، حيث ارتفعت إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 10 في المئة مع انخفاض متوسط ​​رسوم المعاملات على العملة إلى أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2020.

ووفقًا لموقع CoinGecko، ارتفع حيز العملات المشفرة الواسعة بنحو 8 في المئة ليصل إلى 1.43 تريليون دولار صباح اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك وسط حملة على قطاع العملات المشفرة مع ارتفاع حالات غسيل الأموال والاحتيال على مستوى العالم. كما يأتي بعد أيام فقط من إصدار المنظم المالي الياباني تحذيرًا للمستهلكين ضد Binance.

كما أثار المنظمون الأمريكيون والألمان مخاوف بشأن أنشطة الشركة في الماضي.

اقرأ أيضًا: كوالكوم مستعدة للاستثمار في Arm

Binance تواجه المشاكل

منذ بداية هذا العام، يجب على الشركات ذات الصلة بالتشفير التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية البريطانية قبل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة المتحدة. ومع ذلك، تم منح معظم الشركات تسجيل مؤقت حتى شهر يوليو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت هيئة الرقابة إن خمس شركات فقط قد سجلت، وإن الغالبية لم تلتزم بعد.

وقالت Binance عبر تويتر: لا تقدم Binance Markets أي منتجات أو خدمات عبر موقع Binance.com. استحوذت مجموعة Binance على BML في شهر مايو 2020. ولم تطلق بعد أعمالها في المملكة المتحدة أو تستخدم أذوناتها التنظيمية من هيئة الرقابة المالية البريطانية.

اقرأ أيضًا: فرنسا تستهدف جوجل بغرامة قدرها 267 مليون دولار

ويقع مقر مجموعة Binance حاليًا في جزر كايمان، في حين أن Binance Markets Limited هي شركة تابعة مقرها في لندن.

وقال متحدث باسم هيئة الرقابة المالية البريطانية: عدد كبير جدًا من شركات الأصول المشفرة لا تفي بالمعايير المطلوبة بموجب لوائح غسيل الأموال. وأدى ذلك إلى قيام عدد غير مسبوق من الشركات بسحب طلباتها.

وأضاف: الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن Binance Markets Limited كان قيد الدراسة لبعض الوقت. ومن بين الشركات التي تم تقييمها، سحبت أكثر من 90 في المئة طلباتها بعد تدخل هيئة الرقابة المالية البريطانية.