شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: المسبار الصينى والأمريكى لن يلتقيا على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن العربة الجوالة Zhurong وصلت إلى الكوكب الأحمر واستقرت وفقا لأحدث صور فى هذا الشأن وأصدرت الصين أيضًا صورًا لمركبتها الجوالة على كوكب المريخ، والتي تبدو مثيرة بشكل غير متوقع وفقا لأول صورة ذاتية لها قبل بضعة أسابيع، فى حين أصدرت وكالة ناسا صوتًا لمركبتها الجوالة المثابرة التي تطلق أشعة الليزر على سطح المريخ فى مارس الماضى لكن التقرير أوضح أن المركبتين لن يلتقيا عبر الكوكب الأحمر.

وبحسب موقع the verege استمع إلى ما يبدو عليه الأمر عندما تتدحرج Zhurong على منحدر مركبة الهبوط على السطح ولكن فقط لإدارة توقعاتك: لن تسمع أي أصوات ".

وهبطت زورونج التي تعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة على المريخ في مايو ، كجزء من مهمة تيانوين -1 الصينية التي وصلت إلى مدار المريخ في فبراير. بعد النزول من المركبة المدارية Tianwen-1 فوق سطح الكوكب، بدأت Zhurong رحلتها المريخية على Utopia Planitia، وهو سهل أملس، حيث هبطت مركبة الهبوط Viking 2 التابعة لناسا في عام 1976، هذا يبعد أكثر من 1000 ميل عن Jezero Crater حيث المركبة الجوالة الأمريكية المثابرة هبطت في (فبراير)، ومع ذلك فمن غير المحتمل أن تسير الطائرتان الجوالتان معًا في أي وقت قريبًا. تم رصد المسبار كيوريوسيتي التابع لوكالة ناسا، والذي هبط على سطح المريخ في عام 2012، بواسطة مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لناسا والتي كانت تتسلق جبل مون ميركو الشهر الماضي.

ويقترب Zhurong من منتصف مهمته التي تستغرق 90 يومًا، ولكن مثل المركبات الجوالة الأخرى على الكوكب الأحمر، يمكن أن تستمر في اجتياز سطح المريخ لعدة سنوات.