كيف تحسّن أداء بصمة الوجه مع الكمامة في آيفون؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 11 ثانية

بعدما قدّم آيفون وظيفة فتح القفل بواسطة خاصية التعرف على الوجه “face id”، حتى عندما يرتدي المستخدم قناعاً أو جهازاً للتنفس، بات يواجه مستخدمون مشكلة في استخدام بصمة الوجه مع الكمامة، وهذا لأن المستشعر لا يقرأ الكمامة جيدًا.

لذلك أطلقت آبل تحديثا لتستخدم الساعة بدلًا من بصمة الوجه. ولكن ماذا إن لم تكن تمتلك ساعة ذكية من آبل؟ هذا ما نقدمه لكم في مقالنا. استخدام بصمة الوجه مع الكمامة دون الحاجة للساعة:

لا تعمل هذه الطريقة بنسبة 100% في جميع الحالات، ولكن هي أفضل من استخدام رمز الأمان في كل مرة مع الكمامة.وتعمل هذه الطريقة عبر فكرة بسيطة، حيث تدخل بصمة وجهك في الهاتف وأنت ترتدي نصف الكمامة.

وبعد ذلك تستخدم المظهر البديل في بصمة الوجه وأنت ترتدي النصف الثاني من الكمامة. وهذا يعني أن تقوم بتبديل نصف الكمامة على وجهك.

وتوفر آبل خاصية المظهر البديل كطريقة لإدخال وجه ثاني في قاعدة بصمة الوجه ولها استخدامات أخرى.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية لاستخدام بصمة الوجه مع الكمامة:

توجه إلى قائمة الإعدادات ثم بصمة الوجه وكلمة المرور، ثم اختر إعادة تهيئة بصمة الوجه في البداية، وبعد ذلك قم بوضع الكمامة على نصف وجهك فقط كما ترى في الصورة.

ثم أكمل إعداد بصمة الوجه كما يخبرك الهاتف.

وبعد ذلك عد إلى قائمة الإعدادات ولكن قم باختيار المظهر البديل، ثم قم بإعداده وأنت تضع نصف القناع على نصف وجهك الآخر.

قد يخبرك الهاتف بأن وجهك غير واضح، قم بتحريك الكمامة شيئًا بسيطًا حتى تعمل البصمة بشكل جيد.

ويجب أن تعمل بصمة الوجه بشكل جيد الآن مع الكمامة، ولكن تستطيع إضافة وجهك وأنت ترتدي الكمامة بالكامل في المظهر البديل.