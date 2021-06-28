تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن نظام الساعات الذكية الخاص بها One UI Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف يُطلق على نظام تشغيل الساعات الذكية الخاص بشركة سامسونج اسم One UI Watch، وسيكون هذا النظام مستند إلى نظام WearOS من جوجل.

ونظرًا لأنه يعتمد على Wear OS، فإن نظام One UI Watch سوف يتكامل بشكل أعمق مع أندرويد مقارنة بنظام Tizen OS. لذا، أي تطبيق سيتم تثبيته للاستخدام على الهاتف سيتم تحميل نسخة منه على الساعة الذكية، وبالتالي يمكن استخدام نفس التطبيق على الساعة أو الهاتف بشكل متكامل.

وسيكون هناك مزامنة بين الساعة والهاتف، فإذا قمت بتغيير التوقيت بتطبيق الساعة او قمت بحظر رقم ما على هاتف، فستنتقل هذه الإعدادات إلى ساعتك.

سيدعم النظام قائمة من التطبيقات الشهيرة مثل Strava و Adidas Running و Calm و Spotify و YouTube Music و Google Maps على Galaxy Watch.

وبالحديث عن Galaxy Watch، تقول سامسونج أن Galaxy Watch القادمة ستستمتع بعمر بطارية أطول وأداء أسرع ومجموعة متنوعة من التطبيقات المذكورة أعلاه، وذلك بفضل نظام تشغيل WearOS من جوجل.

ستكشف سامسونج رسميًا عن أول ساعة Galaxy Watch مع نظام One UI Watch في وقت لاحق من هذا الصيف.

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