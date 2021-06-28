تكنولوجيا: مجموعة Apple Watch Series 7 ستأتي ببطارية أكبر بدلاً إضافة مستشعرات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إصدار ساعة Apple Watch الأصلية، كانت شركة أبل تقدمها بعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، بدايةً من الطراز الأول حتى السلسلة السادسة. ومع ذلك، وفقًا لتقارير جديدة، تعتقد الشركة أن تقديم ساعة بعمر بطارية طويل أمر يمكنه دفع مالكي الساعات القديمة للترقية إلى ساعة جديدة.

لذا، سيكون هذا هو محور اهتمام Apple Watch Series 7 باستثناء المستشعرات الجديدة. فوفقًا لـ Bloomberg، سيقدم إصدار 2022 من ساعة أبل مستشعر درجة حرارة الجسم. وكان من الممكن تقديم هذه الميزة مع إصدار هذا العام، لكن تعتقد أبل ان الأولية تذهب إلى البطارية لأن مستشعر مثل هذا سيتطلب بالتأكيد بطارية أكبر.

ستتحول شريحة Apple S7 التي ستشغل الساعة إلى نظام ثنائي الجوانب أكثر إحكاما في تصميم حزمة (SiP)، وهذا للسماح بمساحة أكبر للبطارية. ستبقى الساعة الجديدة بنفس حجم الإصدارات الحالية أو قد تكون أكثر سمكًا بشكل غير محسوس.

من المتوقع أيضًا أن تعمل Apple Watch Series 7 على تحسين دعم UWB. ففي السنوات المقبلة، تريد أبل إدخال مستشعرات السكر في الدم والكحول إلى ساعاتها، على الرغم من أن هذه الوظائف لا تزال بعيدة بضع سنوات.

أيضًا، سيتعين على أبل الموازنة بين إضافة مستشعرات جديدة مع الحفاظ على عمر البطارية، فبمجرد أن يتحسن طراز 2021 أخيرًا على تصنيف 18 ساعة، لا يمكن للطرازات المستقبلية العودة إلى الوراء.

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