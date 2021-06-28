تكنولوجيا: رسميًا: سامسونج تلمح إلى طرح ساعات جالاكسي المقبلة في هذا الصيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة سامسونج حدث MWC الافتراضي في نهاية شهر يونيو، حيث لم تكشف فقط عن التفاصيل المحيطة بمنصة One UI Watch الخاصة بها التي أنشأتها بالشراكة مع جوجل، بل أيضًا ألمحت إلى وصول ساعات جالاكسي القادمة.

وعلى الرغم من انها لم تخبرنا أي شيء بخصوص التصاميم، إلا ان غلاف الساعة كشف عن حواف تظهر بشكل مربع قليلًا مقارنةً بساعات جالاكسي الحالية، ولا يوجد إطار دوار مثل طرازات Watch 3.

ما كشفت عنه سامسونج، هو أن ساعات جالاكسي القادمة سيتم الكشف عنها في “هذا الصيف” خلال حدث Unpacked. جدير بالذكر ان كل من Samsung Galaxy Watch 4 و Watch Active 4 قد ظهروا في شائعات خلال الشهرين الماضيين، لذا فمن نتوقع رؤيتهم.

ولكن مع الأسف، لم يتم إخبارنا بموعد حدث Unpacked، على الرغم من ان الشائعات تقول في شهر أغسطس.

جدير بالذكر أيضا ان ساعات جالاكسي القادمة ستكون أول ساعات ذكية تعمل على منصة One UI Watch الجديدة.

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