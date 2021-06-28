تكنولوجيا: سماعات Galaxy Buds 2 من سامسونج قد تأتي بتصميم وألوان أكثر أناقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن شركة سامسونج على وشك إصدار مجموعة جديدة من Galaxy Buds، وهناك بعض التوقعات والتلميحات الخاصة بالسماعات اللاسلكية الجديدة.

فيدعي مصدر 91mobile أنه حصل على صور لـ Galaxy Buds 2 والتي تُظهر تصميمًا أكثر أناقة مع لون واحد بدلاً من المظهر ثنائي اللون الذي رأيناه بالمجموعة الأولى. وسيكون هناك ألوان مختلفة للسماعات، بما في ذلك الأخضر والأرجواني، بالإضافة إلى الأسود والأبيض الموجودين مسبقًا.

ويقال إن حافظات الشحن ستبدو مألوفة لمالكي سماعات Pixel Buds A، إذ ستأتي بلون أبيض عادي بغض النظر عن لون السماعات من الداخل.

ومع ذلك، فلا تتوقع ان يكون هناك ترقيات من ناحية الأداء مقارنةً مع Galaxy Buds Pro. فقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن Galaxy Buds 2 سيحصل على تقنية التقليل من الضوضاء، ولكن لن يكون هناك ميزة عزل للضوضاء.

لا نعلم متى ستصل سماعات Galaxy Buds 2، ولكن ستعقد سامسونج حدثًا افتراضيًا لـ Mobile World Congress في 28 يونيو، مع انها من المتوقع أن تركز على أجهزة Wear OS الجديدة خلال هذه الحدث.

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