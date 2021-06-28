شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنشر فيديو وصوت من عربتها الفضائية على كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تعد الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة التى كشفت عن مقاطع فيديو من المريخ، حيث كشف موقع SpaceNews أن الصين أطلقت كلاً من الفيديو والصوت من الرحلات المبكرة لمركبة Zhurong على الكوكب الأحمر، حيث إن المقاطع تغطى الهبوط وكذلك النشر والحركة الأولية، وهناك أيضًا بانوراما تكشف المسافة التى قطعها Zhurong (حوالى 774 قدمًا فى المجموع) من منصة الهبوط الخاصة به.

وكما هو الحال مع الأصوات الصادرة عن مركبات ناسا، لا يجب أن تتوقع سمفونية من خارج كوكب الأرض، أنت تستمع بشكل أساسى إلى الآليات وصوت العجلات على منحدر الخروج، ومع تأثير الغلاف الجوى الرقيق للمريخ أيضًا على النتائج، ولا يزال صوت المريخ نادرًا للغاية، لذلك لا يمكن أن يكون طاقم المهمة صعب الإرضاء.

وليس هناك شك فى أن اللقطات تدور حول حقوق المفاخرة مثلها مثل أى شيء آخر، فيما تعد Zhurong جزءًا من أول مهمة مستقلة للصين إلى كوكب آخر، ولا شك أن الدولة تريد تسليط الضوء على إنجازاتها بأكبر قدر ممكن من التفاصيل، وبين هذا والمثابرة، من الواضح أيضًا أن استكشاف المريخ قد تغير فى السنوات الأخيرة، ولا يكفى توفير عدد قليل من الصور - فالتجربة السمعية والبصرية أصبحت بشكل متزايد مساوية للدورة التدريبية.