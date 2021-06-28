شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تستدعى جوجل وفيس بوك للتأكد من حماية حقوق المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة البرلمانية الدائمة لتكنولوجيا المعلومات (I&T) بالهند استدعاءات إلى Facebook India وGoogle India تطلب منهما إرسال ممثليهما للمثول أمامها غدا الثلاثاء للاستماع إلى آرائهم حول حماية حقوق المواطنين ومنع إساءة استخدام منصات وسائل الإعلام الاجتماعية عبر الإنترنت.

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة، ومسؤولين من وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثلى فيسبوك وجوجل، ويذكر جدول الاجتماع أن اللجنة "تستمع إلى آراء ممثلى Facebook India وGoogle India حول موضوع حماية حقوق المواطنين ومنع إساءة استخدام منصات وسائل الإعلام الإخبارية على الإنترنت بما فى ذلك التركيز بشكل خاص على أمن المرأة فى الفضاء الرقمي".

وفى جلستها المقبلة فى 6 يوليو، سيقدم ممثلو وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أدلة تتعلق بالموضوع أمام اللجنة، وكان هناك أكثر من اجتماعين متشابهين بين اللجنة وممثلى مواقع التواصل الاجتماعى من بينها فيسبوك وجوجل وتويتر.

وفى آخر مرة، دعت اللجنة تويتر للمثول أمامها فى 18 يونيو لتقديم تمثيل حول كيفية منع إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى والأخبار عبر الإنترنت، وفى 20 يونيو، أوضحت البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة أن قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة فى الهند "مصممة لتمكين المستخدمين العاديين لوسائل التواصل الاجتماعي" وأنه تم الانتهاء منها بعد أن أجرت الحكومة مشاورات واسعة مع المجتمع المدنى وأصحاب المصلحة الآخرين فى عام 2018.

ووضعت الحكومة المركزية إطارًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات (إرشادات الوسيط ومدونة أخلاقيات الوسائط الرقمية)، 2021 ("قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة") وأخطرت بذلك فى 25 فبراير من هذا العام، فيما دخلت القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 26 مايو.

وفى يناير من هذا العام، أصدرت اللجنة استدعاءات لمسؤولي فيسبوك وتويتر لاستجوابهم بشأن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى أو منصات الأخبار عبر الإنترنت، كما استجوبت اللجنة رئيس فيسبوك الهندى أجيت موهان بشأن قضية التحيز السياسى على منصة التواصل الاجتماعي.