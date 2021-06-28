رغم الارتفاع.. التوقعات بشأن بيتكوين “متقلبة وغير مؤكدة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 50 دقيقة

سجلت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، ارتفاعا بأكثر من 15٪ في عطلة نهاية الأسبوع، بعد وصولها إلى أدنى مستوياتها في 4 أيام، فيما يرى خبراء أن التوقعات بشأن هذه العملة ”لا تزال غير مؤكدة“.

وأظهرت بيانات أوردها موقع ”كوين ديسك“ المتتبع لسوق العملات المشفرة في العالم، ارتفاعا طفيفا في الأسعار، اليوم الإثنين، إذ بلغ سعر ”البيتكوين“ حوالي 35000 دولار في جلسات التداول الصباحية.

فيما قال أحد الخبراء، إن هناك حاجة إلى المزيد لمواصلة دفع المكاسب في المناخ الحالي من الخوف وعدم اليقين.

ويوم الجمعة الماضي، هبطت ”البيتكوين“ بأكثر من 8٪ على الرغم من ارتفاعها بنسبة 5٪ خلال جلسة التداول الآسيوية، مدعومة بتأكيد السلفادور لتاريخ سريان قانون جعل ”البيتكوين“ العملة الرسمية لها لتكون أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة.

وقال جيهان تشو، الشريك الإداري في شركة الاستثمار المشفرة ”Kenetic Capital“ ومقرها هونغ كونغ: ”أدى التدفق غير المسبوق من حالة الخوف والشك إلى زعزعة البتكوين التي رأيناها تكافح للبقاء فوق الماء“.

وأضاف تشو بأن التوقعات على المدى القصير بالنسبة لتلك العملة لا تزال ”متقلبة وغير مؤكدة“، على الرغم من الارتداد الأخير فوق 34000 دولار.

وأشار إلى أنه ”مع وجود مستثمري التجزئة على الهامش وقيامهم بلعق جراحهم فستكافح العملة في الفترة المقبلة“.

ولفت الموقع في تقريره إلى أن حجم التداول اليومي لعملة ”البيتكوين“ ظل منخفضا، لا سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن هذا الاتجاه كان هو السائد في معظم أيام الشهر.

وفي الوقت نفسه، فإن العملات المشفرة البارزة الأخرى سجلت ارتفاعا في الساعات الماضية، وخاصة عملة ”إيثريوم“ التي ارتفعت بنحو 8.7%.