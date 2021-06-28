إصلاح مشكلة في التحديث الجديد لـ”سناب شات”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت شركة Snap، المالكة لخدمة التراسل الشهيرة “سناب شات” SnapChat أنها تعمل على إصلاح مشكلة في التحديث الجديد.

وقالت الشركة في تغريدة باللغة الإنجليزية نشرها حساب الدعم الخاص بخدمة التراسل الشهيرة: ”نحن على علم بوجود مشكلة في أحدث إصدار من سناب شات المتوفر في متجر أبل (أبل ستور). انتظر قليلاً، نحن نبحث في الأمر، ونعمل على إصلاحه!“.

وكان مستخدمون في مناطق عالمية أعلنوا عن تعطل حساباتهم في سناب شات، حيث لم يتمكنوا من الدخول إليها مباشرة عقب تحميل التحديث الجديد.

وكتب عدة معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي ينصحون المستخدمين بعدم تحديث التطبيق؛ تفاديا للتعرض للخلل نفسه الذي يبدو مرتبطا بالتحديث الجديد كما أكدت الشركة.

وغرد معلق باسم عبدالله السبع: ”انتبه تسوي تحديث لتطبيق #سناب_شات راح يتعطل التطبيق عندك لا تحدث.”

وقال آخر باسم عبدالعزيز الرشيد : ”تنبيه مهم. لاتحدث سناب شات. تطبيق سناب شات توفر له تحديث جديد وفيه مشاكل من ضمنها الخروج المفاجئ للتطبيق بمجرد فتحه، فانتبه تحدث التطبيق حاليا.”

وقدم معلقون آخرون ما قالوا: إنها حلول للعطل الفني المصاحب للتحديث الجديد، حيث كتب فهد بن طلال: ”عندي لكم الحل للي توهقوا تحتاج تحميل نسخة سناب بيتا ، الشرح موجود بالفيديو ، وهذه الروابط اللي تحتاجها”، مضيفا: “ *نسخة البيتا ممكن تمتلئ لان لها عدد معين فـ اللي مايواجه مشاكل لايخرب ويحمل وهو مايحتاجها“

وتشتهر خدمة سناب شات بأنها خدمة تتيح للمستخدمين نشر صور ومقاطع فيديو مؤقتة تختفي بعد مدة محددة، وهي الميزة التي حققت نجاحًا باهرًا على مدى السنوات الماضية، جعل خدمات كبرى تقلدها، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب، ويوتيوب، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

وأعلنت شركة ”سناب شات“ الشهر الماضي، أن عدد مستخدمي تطبيقها للتراسل وصل إلى 500 مليون مستخدم شهري نشط.

وسناب شات هي أول من أطلق نسق القصص الزائلة (ستوريز) قبل أن تستنسخه الشبكات المنافسة، إلا أنها ما زالت بعيدة عن عملاق الشبكات الاجتماعية فيسبوك الذي يصل مستخدموه إلى 3.45 مليار شخص يستخدمون أحد تطبيقات الشبكات الأربع على الأقل فيسبوك أو إنستجرام أو مسنجر أو واتساب شهريا.