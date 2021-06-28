تكنولوجيا: نتفليكس تتيح مشاهدة التنزيلات غير المكتملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منصة نتفليكس اليوم عن ميزة جديدة من المرجح أن تكون مفيدة جدًا لأولئك الذين يقومون في أغلب الأوقات بتنزيل البرامج والأفلام التي يشاهدونها.

فقد أعلنت المنصة أنه يمكن للمستخدمين الآن مشاهدة البرامج والأفلام التي تم تنزيل جزء منها بدون الاتصال بالإنترنت. لذا، إذا كنت تميل إلى نسيان تنزيل الأشياء التي تريد مشاهدتها حتى اللحظة الأخيرة، فسيظل بإمكانك مشاهدة بعض من الحلقة أو الفيلم الذي كنت تقوم بتنزيله وإنهائه عندما يكون لديك اتصال إنترنت مستقر مرة أخرى.

تعتبر هذه الميزة مفيدة أيضًا لأولئك الذين يستخدمون خطط بيانات الجوال المحدودة أو الذين يعيشون في منطقة تكون فيها بيانات الجوال متقطعة وغير مناسبة لبث مقاطع الفيديو.

قد تكون هذه ميزة مطلوبة كثيرًا من مستخدمي نتفليكس، على الرغم من أنه حتى هذه اللحظة تطلب منصة نتفليكس تنزيل الحلقة أو الفيلم بالكامل قبل أن تتمكن من البدء في مشاهدته.

للأسف، لم تصل الميزة الجديدة للجميع حتى الآن، فقد قالت نتفليكس إنه في الوقت الحالي يمكن لمستخدمي أندرويد فقط مشاهدة البرامج والأفلام التي تم تنزيلها جزئيًا في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. ومن المتوقع ان تصل الميزة لمستخدمي iOS في وقت ما في الأشهر المقبلة.

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