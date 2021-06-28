تكنولوجيا: هوندا ستطلق أول سيارة دفع رباعي كهربائية باسم Prologue

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هوندا أخيرًا عن اسم أول سيارة دفع رباعي كهربائية لها بالإضافة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بوقت الإطلاق.

فوفقًا لـ Roadshow، كشفت الشركة ان السيارة ستسمى Prologue وسوف تصل في أوائل عام 2024، كما ان هناك أيضًا سيارة Acura SUV الموعودة والتي ستصل في وقت ما في عام 2024.

لم تقد الشركة الكثير من من التفاصيل حول ما سيترتب على سيارة Prologue، على الرغم من أنها أوضحت مسبقًا أن كل من Prologue ونظيرتها Acura سيعملان ببطاريات Ultium من جنرال موتورز.

قد تكون Prologue واحدة من أهم سيارات هوندا في التاريخ الحديث. ومن الجدير بالذكر ان الشركة تخطط الشركة للتبديل إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2040، مع 40 في المائة من مبيعات السوق الرئيسية إما باستخدام البطاريات أو خلايا وقود الهيدروجين بحلول عام 2030.

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