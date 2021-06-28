شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتجه مستقبلا لطرح أجهزة أيباد بشاشات أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل هذا العام أجهزة iPad الجديدة المزودة بشريحة M1: جهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة و 12.9 بوصة، ولطالما كان الحجم الذى يجب أن يكون عليه الجهاز اللوحى المثالى موضوعًا قابلًا للنقاش، وهو موضوع شهد ظهور الأجهزة اللوحية عبر مجموعة من أحجام الشاشات التى يتم إطلاقها فى السوق، والتى تتراوح من 8 بوصات إلى 12.9 بوصة.

وبالنسبة لجهاز iPad القادم، ربما قررت شركة آبل المضى قدمًا فى طريقة الشاشة الأكبر، كما ادعى مارك جورمان فى رسالته الإخبارية "Power On" لـ Bloomberg حيث أن لدى أبل مهندسين ومصممين يستكشفون عامل الشكل الأكبر، كما يدعى Gurman فى النشرة الإخبارية، وأضاف أيضًا أن أجهزة iPad الجديدة هذه لا تزال على بعد بضع سنوات من إطلاقها، "بضع سنوات على الطريق فى أقرب وقت ممكن."

لكن هل ستصبح الشاشات أكبر من 12.9 بوصة؟ ستؤدى شاشة مقاس 13 بوصة أو أكثر إلى زيادة احتمالية تفضيل العملاء للجهاز من قبل العملاء الذين يشترونه بشكل أساسى لاستخدامه كجهاز كمبيوتر محمول، وهذا يعنى أن الاستثمار فى لوحة مفاتيح Magic أيضًا سيكلفهم المزيد.

وكان جهاز iPad الأكثر مبيعًا فى الربع الأول من عام 2021 هو جهاز iPad من الجيل الثامن بحجم 10.2 بوصة من الجيل الثامن، وفقًا لتقرير صادر عن Counterpoint Research، ووفقًا لما قاله كبير المحللين فى Counterpoint ليز لي، "شكلت طرازات iPad الأساسية 56% من إجمالى شحنات iPad فى الربع الأول من عام 2021".

أما الأجهزة اللوحية التى جاءت فى المرتبة الثانية والثالثة فكانت سلسلة iPad Air و iPad Pro بنسبة 19% و 18% على التوالي، وقال لي: "نظرًا لأن المستهلكين قلقون باستمرار بشأن الأسعار وإمكانية النقل، فظهر أحدث جهاز iPad 8 باعتباره الطراز الأكثر مبيعًا".