شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه برنامج Play Media Experience Program من جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل مشروع برنامج يعرف بـ Play Media Experience Program، والذى يهدف لمنح المطورين عائد أكبر من الأرباح فى حال دعمت تطبيقاتهم الأجهزة الذكية التى تعمل بنظام أندرويد بطريقة مناسبة إضافة إلى الهواتف، حيث ستقوم باقتطاع ما نسبته 15% فقط من رسوم متجر بلاى بدلًا من النسبة المعتادة بواقع 30%.

برنامج Play Media Experience Program

تهدف جوجل من خلال هذا البرنامج لشجيع المطورين على تطوير تطبيقاتهم لتدعم جميع المنصات، حيث تعانى شركة جوجل من عدم دعم مطورى أندرويد للمنصات الأخرى، وهو الأمر الواضح مع أجهزة أندرويد اللوحية وتراجعها، وكذلك الحال مع الساعات الذكية بسيطرة تامة من أبل.

ورغم سعى جوجل لتحفيز المطورين على دعم الأجهزة المختلفة، إلا أنها ترغب بالتركيز على المطورين الكبار مع برنامج Play Media Experience Program الجديد، وذلك باشتراطها حصول التطبيق على أكثر من 100 ألف تنزيل على متجر بلاى مع تقييم جيد للانضمام للبرنامج والحصول على نسبة 85% من رسوم الاشتراك بدلًا من 70%.