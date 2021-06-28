شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنفينكس تطلق أول concept smartphone بخاصية الشحن السريع 160 واط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - concept smartphoneInfinix بداية موجة جديدة من تكنولوجيا الهواتف الستقبلية..اشحن هاتفك في 10 دقائق

أعلنت شركة Infinix اليوم عن إطلاق أول هاتف concept smartphone والذي يدفع حدود التقنيات المبتكرة والجماليات الإبداعيةلمستقبل تصاميم الهواتف الذكية إلى الأمام.

يجمع هاتف Infinix Concept Phone 2021 بين أول غطاء خلفي مزدوج متغير اللون وتقنية الشحن السريع بقدرة 160 واط ، معززة بشحن لاسلكي 50 وات ، وآليات حماية أمنية وإمكانيات جديدة للتحكم في درجة الحرارة.

تعمل Infinix على تطوير الجيل التالي من ميزات الأجهزة التي يمكن الوصول إليها والتي يريدها المستهلكون ، ما يكشف عن موجة جديدة من الهواتف الذكية المتاحة تجاريًا.

من جانبه قال جيسي تشانغ ، كبير مديري البحث والتطوير في Infinix Mobility: "في حين أن العديد من الميزات الناشئة في السوق اليوم باهظة الثمن ولا يمكن الحصول عليها للمستهلك ، فإن اينفنكس ملتزمة بتقديم ابتكارات للمستهلكين بسعر يمكن بلوغه" ، مؤكدًا أن ابتكار تقنية قيمة هو القوة الدافعة وراء Concept Phone 2021. نظرًا لكون Infinix أحد أشهر مزودي الأجهزة الذكية بين الشباب في الأسواق الناشئة ، فإن هواتفنا الذكية تعيد تعريف الإنتاجية والكفاءة وهي بوابة لمستقبل الحياة الرقمية." ، موضحاً أن Infinixستستمر في تطوير وصقل التكنولوجيا المعروضة في Concept Phone ، بحيث يمكن تنفيذها في أجهزة اينفنكس المستقبلية.

ابتكارات رائدة

يجمع هاتف Infinix Concept Phone 2021 المذهل بين تقنية الإلكتروكروم وتقنية الإضاءة الكهربية لإنشاء أول غطاء خلفي مزدوج اللون متغير في الصناعة ، باستخدام الضوء كمجال ​​والكهرباء، فعندما تكون هناك مكالمة واردة ، يتغير الجزء الخلفي من الهاتف الذكي بين الرمادي الفضي والأزرق الفاتح، وعند الشحن ، سيتغير لونه ويومض في منتصف الجهاز.

يستخدم الهاتف Infinix Concept Phone 2021فيلمًا كهربائيًا صلبًا فائق النحافة وموفر للطاقة وشفافًا (SECF) جنبًا إلى جنب مع فيلم مضيء كهربائي (EL). يفتح فيلم EL الباعث للضوء من Infinix الباب للتطورات المستقبلية مع الهواتف الذكية المتغيرة الألوان التي لم يسبق رؤيتها من قبل.

سرعات شحن فائقة السرعة

لتحقيق شحن سريع 160 واط و 50 واط من الشحن اللاسلكي ، تدمج اينفنكس تقنية -Urtla Flash Charge - (UFC) ومضخة شحن فائقة مبتكرة و 60 آلية حماية أمنية وخلية بطارية 8C تتيح شحن بطارية الهاتف الذكي التي تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة بشكل كامل وآمن في 10 الدقائق.

تم دمج مضخة الشحن الفائقة المبتكرة مع أربع شرائح شحن عالية التحويل تدعم تحويل الطاقة العالية. يتيح ذلك للهاتف الذكي الوصول إلى 98.6٪ من كفاءة تحويل الشحن مع تجنب التحميل الزائد والسخونة الزائدة التي تسببها التيارات الكبيرة، باستخدام 20 مستشعرًا لدرجة الحرارة وخوارزميات تحكم ذكية ، يراقب هاتف Infinix Concept Phone 2021 درجة الحرارة بذكاء أثناء الشحن ويضبط قوة الشحن للحفاظ على الهاتف الذكي أقل من 40 درجة مئوية / 104 درجة فهرنهايت.

كما تعاونت اينفنكس مع أبرز مصنعي البطاريات في العالم لتطوير خلية بطارية 8C جديدة تقلل أكثر من 18٪ من المقاومة الداخلية مقارنة ببطارية 6C وتنتج حرارة أقل.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تشغيل الحماية الأمنية الإضافية أثناء السيناريوهات غير الطبيعية - مثل ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الجهد والتداخل الكهرومغناطيسي وغير ذلك - لضمان سلامة نظام الهاتف الذكي.

شاشة بتكنولوجيا متطورة

يعمل هاتف Infinix Concept Phone 2021 على تحسين شاشة AM-OLED مقاس 6.67 بوصة مع إضافة حد radian يبلغ 88 درجة مما يشكل سطحًا مثاليًا باستخدام الزجاج ثلاثي الأبعاد. يمكن للمستخدمين التقاط صور لافتة للنظر باستخدام وحدة العدسة الثلاثية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في الهواتف والتي تشتمل على عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية تبلغ 120 درجة وعدسة تليفوتوغرافي يمكنها تحقيق تقريب رقمي يصل إلى 60x. وتم تجهيز الهاتف الذكي أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور سيلفي جذابة بصريًا.

تشمل الميزات الرئيسية الأخرى لهاتف Infinix Concept Phone 2021 ما يلي:

⦁ معالج ثماني النواة 64 بت مع نواة أداء ARM Cortex-A76 وستة وحدات معالجة مركزية Cortex-A55 موفرة للطاقة مسجلة بتردد 2.05 جيجاهرتز و 2 جيجاهرتز على التوالي. واحدة من أسرع وحدات معالجة الرسومات ، ARM Mali-G76 MP4(-900) ميجاهرتز، و ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة رام 8 جيجا بايت.

⦁Android ™ 11: يشتمل برنامج Android ™ 11 المدمج في Infinix Concept Phone 2021 على قائمة زر الطاقة الجديدة وميزات الاتصال وسجل الإخطار لزيادة تبسيط تجربة الهاتف الذكي.























