شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن سنابدراجون 888 Plus خلال معرض MWC.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كوالكوم عن معالج سنابدراجون 888 Plus خلال فعاليات المعرض العالمى للهواتف المحمولة المقام بمدينة برشلونة الإسبانية MWC 2021، وهو أفضل معالج محمول وأكثر قوة من معالج سنابدراجون 888 ، حيث يتميز الطراز الذي تمت ترقيته بسرعة ساعة معززة، ويتفوق على وحدة المعالجة المركزية Kryo 680 من 2.84 جيجاهرتز إلى 2.995 جيجاهرتز (والتي تقوم كوالكوم بتقريبها بشكل متفائل إلى 3 جيجاهرتز في تسويقها) وفقا لما نقله موقع The verege.

كما تمت ترقية محرك الذكاء الاصطناعي من الجيل السادس من Qualcomm. حيث يمكن أن تؤدي Snapdragon 888 الأساسية 26 تريليون عملية في الثانية (TOPS) لمهام الذكاء الاصطناعي، فإن 888 Plus أقوى بنسبة 20٪ تقريبًا، وقادرة على 32 TOPS.

لا تعد تحديثات منتصف العام لأفضل رقائقها شيئًا جديدًا بالنسبة لشركة Qualcomm، التي اتبعت أساليب مماثلة مع Snapdragon 855 Plus و 865 Plus، حيث يعمل كل منهما كتحديثات أقوى في منتصف الدورة للطرازين القياسيين 855 و 865. قامت الشركة أيضًا بتحديث إضافي على 865 في بداية عام 2021 مع إطلاق Snapdragon 870، وهو نوع من Snapdragon 865 Plus-plus الذي قدم تحسينات إضافية وسرعة ساعة أعلى.

ولا تعد تحديثات منتصف العام لأفضل رقائقها شيئًا جديدًا بالنسبة لشركة Qualcomm ، التي اتبعت أساليب مماثلة مع Snapdragon 855 Plus و 865 Plus ، حيث يعمل كل منهما كتحديثات أقوى في منتصف الدورة للطرازين القياسيين 855 و 865. قامت الشركة أيضًا بتحديث إضافي على 865 في بداية عام 2021 مع إطلاق Snapdragon 870 ، وهو نوع من Snapdragon 865 Plus-plus الذي قدم تحسينات إضافية وسرعة ساعة أعلى.

ومن المحتمل ألا يمر وقت طويل قبل أن يبدأ Snapdragon 888 Plus في الظهور أيضًا. تقول شركة Qualcomm أنه من المقرر الإعلان عن الهواتف الأولى المزودة بالرقاقة في الربع الثالث من عام 2021.