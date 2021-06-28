تكنولوجيا: Honor تؤكد على دعم سلسلة Magic3 القادمة برقاقة Snapdragon 888 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Honor بشكل رسمي اليوم على دعم سلسلة هواتف Magic3 القادمة برقاقة Snapdragon 888 Plus التي أعلن عنها رسمياً اليوم.

قدمت شركة كوالكوم اليوم رسمياً الترقية الجديدة من معالج Snapdragon 888، والذي ينطلق بعنوان Snapdragon 888 Plus ويأتي بتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي بنسبة 20%.

ولقد كانت شركة Honor من بين الشركات الأولى التي أكدت بشكل رسمي على ضم المعالج الجديد في سلسلة هواتفها المرتقبة Magic3، حيث جاء الإعلان اليوم عبر Fang Fei.

أيضاً أكد Fang Fei في إعلانه على أن الترقية والتحسينات المقدمة من كوالكوم لتقنية الذكاء الإصطناعي في Snapdragon 888 Plus سيدعم الشركة في دعم الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية بتجربة أكثر كفاءة وتتوافق مع متطلبات المستخدمين.

ويأتي إعلان Honor اليوم للتأكيد على إستقلالية العلامة التجارية عن هواوي، مع تعاون يجمع الشركة مع كوالكوم التي امتنعت منذ فترة عن دعم هواوي بالرقاقات في ظل القيود الأمريكية، إلا أن إنطلاق Honor كعلامة تجارية مستقلة شكل مصدر دعم Honor للحصول على خدمات جوجل في إصدارات الشركة القادمة أيضاً.

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