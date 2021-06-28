تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo X60t Pro Plus بسعر 700 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم عن هاتف vivo X60t Pro Plus وهو أحدث إصدارات الشركة من سلسلة X60، ويأتي بتصميم يحاكي X60 Pro Plus مع تغيير في مستشعر telephoto الذي يأتي في الإصدار الجديد بدقة 12 ميجا بيكسل وبعد بؤري 50مم.

قدمت vivo هاتف X60 Pro Plus الأصلي بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، وفي هاتف X60t Pro Plus يأتي الهاتف بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، وهو مستشعر Sony IMX663 وفقاً للتوقعات، والذي يتميز بحجم 1/2.93، وحجم بيكسل 1.22 µm، مع فتحة عدسات f/1.98.

من جانب أخر لا تختلف المواصفات الأخرى للهاتف عن الإصدار الأصلي، حيث يضم كاميرة periscope ببعد بؤري 125مم ودقة 8 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة ودقة 48 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف vivo X60t Pro Plus مستشعر سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1100 مع تقنية gimbal للتثبيت، بينما لا تختلف مواصفات الهاتفين الأخرى.

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