تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن معالج Snapdragon 888 Plus بسرعة 3 GHz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن الترقية الجديدة من معالج Snapdragon 888 Plus الذي ينطلق بسرعة 3 GHz، مع تحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي.

أطلقت كوالكوم اليوم رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus التي تأتي بتحسينات في آداء تقنية الذكاء الإصطناعي بنسبة 20%.

مواصفات معالج Snapdragon 888 Plus

أنوية Kryo 680، سرعة تصل إلى 3 GHz، و64 بت

كرت شاشة Adreno-660

محرك Hexagon 780 لتقنية الذكاء الإصطناعي، 32 TOPS

شريحة مودم Snapdragon X60 5G، ومودم RF، وسرعة 7.5 جيجابت لكل ثانية في DL، و3 جيجا بت لكل ثانية في UL، دعم شبكات 5G في الأسواق العالمية

في Wi-Fi تضم الرقاقة شريحة FastConnect 6900، وتدعم شبكات Wi-Fi 6E، وWi-Fi 6، وWi-Fi 5، وWi-Fi 802.11/a/b/g/n.

في الكاميرة يدعم المعالج Spectra 580 ISP، وكاميرة ثلاثية بدقة 28 ميجا بيكسل، أو كاميرة مزدوجة بدقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرة واحدة بدقة 200 ميجا بيكسل، تسجيل فيديو بدقة 720 بيكسل عند 960 إطار لكل ثانية، دعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.

تدعم الشاشة معدل تحديث 60 Hz لمحتوى بدقة 4K، أو معدل تحديث 144 Hz مع دقة QHD بلس

كما تتميز الرقاقة بدقة تصنيع 5 نانومتر

تدعم الرقاقة تقنية البلوتوث 5.2، وUSB 3.1.

وتشير التوقعات إلى أن الهواتف المميزة برقاقة Snapdragon 888 Plus تدعم الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية في الربع الثالث من هذا العام، على أن تقدم الرقاقة في إصدارات مرتقبة من شاومي، وAsus، وموتورولا وأيضاً vivo.

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