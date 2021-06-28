شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يواجه صعوبات للحصول على هدية عيد ميلاده الخمسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ إيلون ماسك 50 عامًا يوم اليوم الاثنين 28 يونيو 2021، وبينما قد تعتقد أن رجل الأعمال الملياردير يمكن أن يعامل نفسه إلى حد كبير بأي شيء يحبه جيدًا، فإن الشيء الوحيد الذي يطلبهقد يكون بعيد المنال في الوقت الحالي على الأقل حسبما نقلت Digitartlends، فعندما سئل مؤخرًا من أحد متابعيه على تويتر الذين يصل عددهم 57 مليونًا عما يحبه في عيد ميلاده الخمسين، أجاب ماسك ببساطة: "Starship Super Heavy.

ويفترض البعض أن الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX يشير إلى رحلة مدارية لـ Starship Super Heavy.

في حين أن أول رحلة تجريبية مدارية لنظام الصواريخ القابل لإعادة الاستخدام من الجيل التالي من سبيس إكس لن يتم يوم الاثنين، فقد يحدث ذلك في الأسابيع المقبلة، وفقًا لرئيس سبيس إكس جوين شوتويل، فهل تكون هدية متأخرة لايفون ماسك؟.

وفي التعليقات التي أوردتها قناة CNBC، أخبر شوتويل الحاضرين في المؤتمر الدولي لتطوير الفضاء التابع لجمعية الفضاء الوطنية الافتراضية يوم الجمعة الماضية أن سبيس إكس "تطلق في شهر يوليو" أول رحلة تجريبية مدارية لنظامها الصاروخي القوي الجديد، والذي يضم المركبة الفضائية ستارشيب على قمة المركبة الفضائية.

وقال شوتويل إن مهندسي سبيس إكس "على وشك الطيران بهذا النظام"، على الرغم من تحذيره، "آمل أن نصنعه، لكننا نعلم جميعًا أن هذا صعب".

وأطلقت سبيس إكس بنجاح المركبة الفضائية وهبطتها في رحلة تجريبية على ارتفاعات عالية في مايو، جاءت هذه الجهود في أعقاب أربع رحلات جوية سابقة انتهت بالفشل عندما انفجر الصاروخ عند هبوطه (أو بعد هبوطه بفترة وجيزة) في موقع اختبار SpaceX في بوكا تشيكا تكساس.

ومن ناحية أخرى فإن الصاروخ Super Heavy لم يطير بعد، لذلك من المقرر أن تكون أول رحلة له مع Starship - ونأمل أن يكون ذلك في يوليو.

وتتمثل الخطة طويلة المدى في استخدام Starship Super Heavy لنقل البضائع وما يصل إلى 100 من أفراد الطاقم إلى القمر والمريخ وربما أبعد من ذلك، سيتم تشغيل معزز SpaceX's Super Heavy بواسطة 31 محركًا من Raptor ، بينما ستستخدم Starship ستة محركات Raptor للسفر المستقل والتي ستتيح أيضًا الهبوط المستقيم على الأرض أو الكواكب الأخرى.