شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الصينية تنشر لقطات لمركبة Zhurong على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة الفضاء الصينية صوراً مذهلة لمركبتها الجوالة Zhurong وهي تتجول عبر سطح المريخ، تم التقاط مقاطع العربة الجوالة ذات الست عجلات التي تتدحرج عبر الكوكب الأحمر بواسطة كاميرا لاسلكية وضعها المسبار على الأرض.

ويتضمن الإصدار الإعلامي الجديد أيضا مقاطع متعاقبة لرحلة هبوط تشورونج في 15مايو الماضي، ما يُظهر نشر نظام المظلة الخاص بالمركبة ولحظة الهبوط.

وقالت CNSA في بيان صحفي: "إن المركبة المدارية (تيانوين -1) ومركبة المريخ تشورونغ في حالة عمل جيدة، وتبلغان (المعلومات) بأمان من المريخ إلى الحزب والوطن الأم، وترسلان البركات بمناسبة مرور قرن على تأسيس الحزب"، ويصادف الأول من يوليو الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وتابعت وكالة الفضاء الصينية:"في المستقبل، ستستمر العربة الجوالة في القيام بالحركة، والإدراك، والاستكشاف العلمي كما هو مخطط له، ستستمر المركبة المدارية في العمل في مدار التتابع لتوفير الاتصالات لدوريات العربة الجوالة والاستكشاف، وتنفيذ الكشف المحيطي".



صور التقطتها المركبة

وتستكشف مركبة Zhurong Rover منطقة من سطح المريخ تُعرف باسم Utopia Planitia - وقد قادت، اعتبارًا من الأمس ، حوالي 774 قدمًا.

قال مشغلو Zhurong إنهم يتوقعون أن يكونوا قادرين على الحصول على ما لا يقل عن 90 يومًا مريخيًا من جمع البيانات من الروبوت المقدام، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

سطح المريخ

المركبة وهى تبدا استكشافها

يحتوي الروبوت الذي يعمل بالطاقة الشمسية على عدد من الكاميرات لتصوير المشهد على كوكب المريخ ، إلى جانب ستة أدوات علمية لقياس الظروف المناخية والمركبات الكيميائية والمجالات المغناطيسية والرادار للبحث تحت الأرض.