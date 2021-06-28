شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 سيتطلب وجود كاميرا قوية على اللاب توب.. اعرف ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت أنه اعتبارًا من 1 يناير 2023، ستحتاج جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التى تعمل على Windows 11 إلى كاميرا أمامية، ووفقًا لـ Android Authority، من المحتمل أن يكون لهذا علاقة بـ Windows Hello، وهو نظام التعرف على الوجه من مايكروسوفت الذى يسمح لك باستخدام وجهك كأمان بيومتري.

ويضع Windows 11 تركيزًا كبيرًا على أهمية الأمان، وبالنسبة لأولئك المهتمين بالخصوصية، فإن هذا يعنى رحلة إلى متجر اللوازم المكتبية للاستيلاء على المزيد من الشريط للتغطية على العدسات الصغيرة المزعجة، حسبما أفاد Windows Central.

وقال التقرير إنه بالنسبة لأولئك الذين انغمسوا تمامًا فى عالم العمل عن بُعد، فإن هذا يعنى نهاية أيام الخوف من أن يكون الكمبيوتر المحمول به كاميرا سيئة، أو الأسوأ من ذلك، عدم وجود كاميرا.

الطريقة التى تؤثر بها هذه السياسة الجديدة على جودة الكاميرات موجودة فى متطلبات كاميرا مايكروسوفت، ولا تطلب الشركة فقط أن تحتوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة على كاميرات، ولكنها تتوقع أن يكون لها دقة عالية الوضوح (HD) أو أفضل، التعرض التلقائى (AE)، توازن اللون الأبيض التلقائى (AWB).

ومع مطالبة شركة ضخمة مثل مايكروسوفت بوضع حد للكاميرات القديمة والموضوعية المتدنية، إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتوقف هذه المنتجات الرديئة عن الوجود، حسبما ذكر التقرير، وعلى الجانب الآخر، إنها أيضًا مجرد مسألة وقت قبل أن يكون لدى الأفراد المهتمين بالخصوصية مصدر أمان واحد أقل.