شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم قائمة القراءة المضمنة فى كروم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصعب على بعض المستخدمين اللحاق بقراءة العديد من المقالات فى يوم واحد، لذلك من المهم أن يكون لديك نظام لحفظها أو وضع إشارة عليها فى مكان ما.

وبينما استخدم البعض تطبيق Pocket لسنوات لوضع علامات على القراءات الطويلة الممتعة وقراءتها لاحقًا على أجهزتهم إضافة الى تطبيقات أخرى، فإنه يمكن للمستخدم الاستفادة من ميزة قائمة القراءة فى كروم إذا كان لا يريد تثبيت تطبيق آخر على هاتفه.

إليك كيفية الاستفادة منه:

إذا كنت تقرأ مقالة على إصدار سطح المكتب من Chrome، فاضغط على زر الإشارة المرجعية.

حدد خيار "إضافة إلى قائمة القراءة".

بمجرد إضافة الرابط يمكنك الوصول إليه من خلال زر "قائمة القراءة" الموجود على الجانب الأيمن من شريط الإشارات المرجعية.